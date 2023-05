Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori della piccola Celine Blue (foto)

Fiocco rosa in casa Basciagoni. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, infatti, attraverso i propri canali social, hanno annunciato di essere diventati genitori della piccola Celine Blue. I neo mamma e papà, qualche ora fa, hanno pubblicato, sui rispettivi profili Instagram, il primo scatto della nuova arrivata con una dolce dedica:

CLICCA PER VEDERE LA FOTO

12/05/2023

Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… mamma e papà ti amano da morire.

La nostra Céline blue

I fan della coppia, prima dell’annuncio ufficiale, erano già venuti a conoscenza del nome della bambina (il cui sesso era stato rivelato, in pieno stile gender reveal a ‘Verissimo’) grazie ad uno spoiler (inconsapevole) di Alfonso Signorini durante una puntata dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Lo scatto, in poche ore, ha collezionato tantissimi cuoricini e gli auguri di amici, familiari e personaggi del mondo dello spettacolo: da Taylor Mega (“Congratulazioniii”) ad Adriana Volpe (“Che bella notizia !!! Benvenuta Celine”) passando per Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Jessica Selassié, Marco Bellavia, Matteo Diamante (“Ciao cucciola ben arrivata!!! Complimenti ragazzi”), Giacomo Urtis (“Ben arrivata”).

Personaggi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, dal Gf Vip 6 alla proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ (che, recentemente, ha vestito i panni della ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’) ed il compagno hanno condiviso, con i propri followers, tutte le fasi della gravidanza (annunciata via social lo scorso 6 dicembre 2022), aggiornando, di volta in volta, sulle condizioni di salute della mamma e della bimba.

Alessandro e Sophie si sono conosciuti durante la sesta edizione del reality di Canale 5. Dopo essere usciti dalla casa di Cinecittà, è arrivata una convivenza ed una grande promessa d’amore (che, più di uno/a, ha letto come una vera e propria proposta di matrimonio con tanto di anello donato in ginocchio come prevede la tradizione) durante il Festival del Cinema di Venezia. Il deejay è già padre del piccolo Nicolò, avuto dall’ex fidanzata Clementina Deriu, che, oggi, ha 6 anni.