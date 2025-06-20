Sono queste le serie Tv più seguite al mondo: non ti staccherai facilmente dalle prime due

Sono i titoli che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, trasformandosi in veri e propri fenomeni globali.

Le serie Tv sono diventate quella coperta di Linus che ricerchiamo quando desideriamo staccare dalla routine quotidiana: un momento di relax che non c’è dubbio, crea anche dipendenza. Negli ultimi vent’anni, le serie TV hanno cambiato il modo in cui viviamo lo schermo.

Non si tratta più di semplici appuntamenti settimanali davanti alla televisione: oggi le maratone notturne, le discussioni online e i fan club internazionali sono la normalità. Le produzioni seriali sono diventate eventi culturali, capaci di creare comunità globali e lanciare mode, tormentoni e perfino nuovi linguaggi.

A rendere questo fenomeno ancora più potente è stato l’arrivo delle piattaforme di streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ e altre hanno facilitato l’accesso ai contenuti, a prezzi abbordabili, abbattendo i confini geografici e consentendo a serie nate in un Paese di diventare successi planetari. E il cinema appare sempre più un posto per pochi, nel momento della sua maggiore crisi di sempre.

10 Capolavori che rimarranno nella storia

Un tempo si parlava solo di sitcom americane: oggi una serie spagnola può diventare icona pop, una produzione sudcoreana può conquistare Hollywood, e uno show fantasy può unire milioni di spettatori di culture diversissime.

Eppure, tra le centinaia di titoli che affollano le piattaforme, ce ne sono alcuni che hanno davvero fatto la storia. Non solo per la qualità, ma anche per la capacità di creare dipendenza, di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori e di diventare fenomeni sociali a tutti gli effetti. Dieci di queste sono diventate cult:

Stranger Things

E’ un tuffo negli anni Ottanta in chiave creepy tra biciclette, walkie-talkie e misteri provenienti da un’altra dimensione. Stranger Things ha saputo combinare fantascienza, thriller e dramma adolescenziale in modo perfetto, diventando una delle serie più iconiche della nostra epoca. Con oltre 7,7 milioni di follower stimati e un fandom affezionatissimo, è destinata a lasciare il segno ancora per anni. Il Trono di Spade

Basata sui romanzi di George R.R. Martin, questa epica saga fantasy ha ridefinito il concetto di serialità televisiva. Tra intrighi di potere, draghi e battaglie spettacolari, Game of Thrones ha registrato quasi 6 milioni di spettatori costanti, nonostante un finale controverso. Nessun’altra serie ha polarizzato e unito così tanto il pubblico globale. e che dire della colonna sonora? Insuperabile The Walking Dead

La serie Tv che ha reso gli zombie protagonisti del piccolo schermo. The Walking Dead non è solo horror, ma anche riflessione sull’umanità e sulla sopravvivenza. Con 5,35 milioni di spettatori, ha segnato un’epoca e ispirato una lunga serie di spin-off. 13 Reasons Why

Questa serie ha acceso i riflettori sulle problematiche adolescenziali, diventando punto di riferimento tra i più giovani. Il suo impatto sociale ha accompagnato un enorme successo di pubblico, con quasi 5 milioni di spettatori. Riverdale

Teen drama dai toni dark, tratto dai fumetti Archie, ha mescolato misteri scolastici e relazioni adolescenziali. Nonostante alcune stagioni altalenanti, ha mantenuto un pubblico fedele da 4,68 milioni. La Casa di Carta

Un fenomeno mondiale nato in Spagna. La storia della banda del Professore ha conquistato anche chi non guardava mai serie straniere. Con 4,54 milioni di spettatori, è diventata un simbolo di ribellione. Grey’s Anatomy

Un evergreen della TV. Con 4,46 milioni di fan, il medical drama di Shonda Rhimes ha superato ogni aspettativa di longevità, continuando a emozionare dopo quasi due decenni. Sex Education

Frizzante, intelligente e inclusiva, questa serie ha saputo parlare senza filtri a una generazione. Con oltre 4 milioni di spettatori, ha cambiato il modo in cui le serie parlano di sessualità. Lucifer

Un mix di azione, noir e ironia. Il diavolo più affascinante della TV ha conquistato 4 milioni di fan con il suo charme da antieroe. The 100

In un mondo post-apocalittico, un gruppo di giovani deve riscrivere le regole della civiltà. Tra scelte morali e colpi di scena, ha appassionato 4,03 milioni di spettatori.

Tra queste non c’è dubbio che le prime due hanno letteralmente incantato milioni di telespettatori. Stranger Things ideata ha appassionato un pubblico diversificato di tutte le età, dagli adolescenti agli adulti, mentre il Trono di Spade ha creato pura dipendenza. Cosa li accomuna? Sono stati entrambi ideati dai fratelli Duffer: registi, sceneggiatori e produttori televisivi statunitensi di grande successo