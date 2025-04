Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci riconferma anche Alberto Matano. Ci sarà anche lui in giuria

Milly Carlucci si prepara a tornare su Rai 1 con un nuovissimo format che andrà ad omaggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle. Si chiamerà Sognando Ballando con le Stelle e vedrà la partecipazione di “vecchie glorie” che hanno in passato preso parte al talent e che ora torneranno in quello studio televisivo.

Milly Carlucci si prepara a tornare su Rai 1 con un nuovissimo format che andrà ad omaggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle. Si chiamerà Sognando Ballando con le Stelle e vedrà la partecipazione di “vecchie glorie” che hanno in passato preso parte al talent e che ora torneranno in quello studio televisivo. Ad affiancare la conduttrice in questa avventura ci saranno – come sempre – i 5 giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Di recente è stato inoltre riconfermato anche Alberto Matano, che partecipa ormai da qualche anno alla celebre trasmissione Rai.

Sta insomma crescendo sempre di più l’attesa per questo prodotto televisivo, che andrà ad anticipare la nuova edizione del talent show. Milly Carlucci è già all’opera per formare il cast che sarà sicuramente pieno di personaggi amatissimi, i quali si lanceranno in un’avventura televisiva che sarà per loro molto entusiasmante.

Alberto Matano confermato per Sognando Ballando con le Stelle

L’attesissimo format Sognando Ballando con le Stelle andrà in onda venerdì 9 maggio alle 21.30 e sarà, con grande sorpresa, una festa indimenticabile che andrà a celebrare i 20 anni dello storico tv show diretto e condotto da Milly Carlucci. Nel corso di tutto questo tempo, sono stati molti i protagonisti che hanno partecipato al prodotto della tv più amato, contribuendo così a far diventare il programma uno dei più visti del palinsesto Rai. Tanti Vip si mettono alla prova nel ballo e sono accompagnati dai danzatori professionisti, che insegnano loro la bellezza della danza e anche il sacrificio prima di ogni performance. Tra l’altro, Milly Carlucci – la vera Regina dello show – ha anche dichiarato che per questo speciale ci saranno sempre i cinque giudici, tutti riconfermati per questa edizione.

C’è stato inoltre un altro annuncio da parte di Bubino Blog, che ha appunto confermato la presenza di Alberto Matano. Carlucci non ha quindi perso di vita il cast con cui ha sempre lavorato e che è tra l’altro molto amato dagli italiani. Oltre a loro, non mancheranno i vari vincitori e concorrenti che hanno partecipato in passato a Ballando con le Stelle. Si tratterà insomma di una celebrazione di uno dei programmi più longevi della televisione italiana, e questo momento così importante sarà anche un trampolino di lancio per alcuni nuovi maestri che faranno parte dell’edizione 2025 del talent, in onda in autunno su Rai 1.

Chi ci sarà nel cast di Sognando Ballando con le Stelle

Oltre ai giurati e ad Alberto Matano – che sono rimasti irremovibili in questi anni – a catturare l’attenzione dei fan è stato anche l’annuncio su chi farà parte del cast di questo speciale. Tra i tanti partecipanti ci saranno infatti Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e molti altri. Tutte “vecchie glorie” che hanno contribuito a rendere Ballando con le Stelle il posto che è oggi. Tra l’altro, la stessa Milly Carlucci ha anche annunciato che “chi vince entra nel cast della prossima edizione“.