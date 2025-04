Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci chiama due super big?

Tra poche settimane Milly Carlucci torna in video con Sognando Ballando con le stelle, spin-off del popolare talent del sabato sera di Rai Uno. La conduttrice ha accettato di condurre una versione alternativa del suo show, versione che avrà come protagonisti diversi ex concorrenti che si sono distinti nel programma. Si tratta di vip che hanno dimostrato impegno e costanza, ma soprattutto un talento inatteso nel ballo.

Previste ben 4 puntate evento di Sognando Ballando con le stelle a cui parteciperanno oltre a diversi big anche ex coach e ballerini. I nomi per il momento confermati sono quelli di Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero, quest’ultima ha vinto l’ultima edizione e ha riscosso un successo inaspettato. Dopo Ballando la showgirl ha ricevuto diverse proposte di lavoro, ed è anche stata tra i volti Rai del Prima Festival, format collegato a Sanremo 2025.

Il vincitore dello spin-off accederà direttamente alla nuova edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda il prossimo autunno. Ovviamente Milly Carlucci ha i suoi assi nelle maniche. Il cast ufficiale del neo show è sicuramente variegato, e darà al programma intensità e spessore, ma a quanto pare la conduttrice ha in riserbo per il suo pubblico alcune sorprese. Sembra che due super big siano prossimi a calcare la pista di Sognando Ballando con le stelle in veste di ballerini per una notte. Ecco di chi si tratta.

Sognando Ballando con le stelle: chi sono i super ospiti

Milly Carlucci ha messo insieme un cast di stelle decisamente top, tutti ex concorrenti che hanno dimostrato di avere talento in pista. Tuttavia la conduttrice si è anche impegnata a portare in studio due super ospiti che daranno al format maggiore intensità. Si tratta di personaggi inaspettati che provengono dal mondo dello sport e dello spettacolo e che secondo alcuni rumors corteggiava da tempo.

Dagospia ha riferito in queste ore che Milly Carlucci avrebbe convinto Francesco Totti a scendere in pista nelle vesti di ballerino per una notte. Per l’ex capitano dell’As Roma sarebbe un ritorno in tv dopo diverso tempo, ma soprattutto dopo le recenti polemiche legare al suo viaggio in Russia, dove gli è stato conferito un premio. Totti dovrebbe ballare, ma anche rispondere ad alcune domande.

L’altro big che sarà presente a Sognando Ballando con le stelle è Christian de Sica. Secondo quanto scrive il magazine Oggi l’attore potrebbe anche essere tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle: “De Sica scende in pista? Oltre allo spin-off di maggio, Milly Carlucci è al lavoro anche sulla versione classica di Ballando con le Stelle. In autunno ci sarà la 20ª edizione e Milly sta corteggiando nomi di peso per preparare un cast stellare. Tra questi Christian De Sica”.

Sognando Ballando con le stelle, spin-off celebrativo del noto show

Sognando Ballando con le stelle è stato definitivo uno spin-off celebrativo del noto show. Un format che richiama l’amato talent e che guarda al successo ottenuto negli anni. Ha lo scopo di mettere in evidenza il talento dei vari coachm che nelle diverse edizioni si sono distinti nello show, e dei tanti big che si sono messi alla prova superando prove e numeri decisamente impegnativi.

Second alcune indiscrezioni gli ex vincitori potrebbero anche assumere il ruolo di maestri e uno di questo potrebbe anche conquistarsi un posto tra gli insegnanti dopo l’addio di Angelo Madonia. Confermata la giuria di Ballando con le stelle: siederanno sul banco dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Zazzaroni, e secondo quest’ultimo sarà presente anche Guillermo Mariotto.