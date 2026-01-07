Slalom di Madonna di Campiglio 2026: la 3Tre accende la notte | Orari TV e favoriti

Il Canalone Miramonti torna protagonista: due manche in notturna alle 18.00 e alle 21.00, con una classifica di specialità cortissima e tanti candidati al successo.

Il Circo Bianco maschile riparte da una delle tappe più riconoscibili dell’inverno: lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio, la mitica 3Tre sul Canalone Miramonti. È una gara che non ha bisogno di presentazioni: atmosfera da grande evento, pista che non perdona e un format che, con il buio e le luci, amplifica tutto. Non a caso la FIS ha confermato il programma con le due manche in calendario alle 18.00 e alle 21.00.

La sensazione, alla vigilia, è quella di uno slalom “aperto”. Le prime uscite stagionali hanno mostrato un equilibrio quasi totale: vincitori diversi, distacchi contenuti e una classifica di specialità che cambia faccia ad ogni gara.

Classifica e favoriti: equilibrio totale

In testa alla classifica di slalom c’è Timon Haugan, che guida con 245 punti davanti a Clement Noel (182) e Paco Rassat (180). È un trio che fotografa bene l’incertezza del momento: chi è davanti non può permettersi una manche storta, e chi insegue sa che qui può rientrare in un attimo.

Per la vittoria la lista è lunga: oltre a Haugan e Noel, attenzione a Henrik Kristoffersen, Lucas Pinheiro Braathen, Atle Lie McGrath e Loic Meillard, tutti profili che in notturna sanno accendersi. Da tenere d’occhio anche Albert Popov, vincitore a sorpresa a Campiglio nel gennaio 2025.

Italia: Vinatzer guida il gruppo azzurro

Per l’Italia l’uomo più atteso è Alex Vinatzer (pettorale 17 nella prima manche), chiamato a trasformare i segnali in un risultato pieno tra i pali stretti. Con lui ci sono Tommaso Sala (27), Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera: sei azzurri al via per cercare punti e fiducia nel cuore della stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Prima manche alle 18.00 e seconda alle 21.00 in diretta su Rai 2; copertura anche su Eurosport/Discovery+. Streaming disponibile su RaiPlay (e piattaforme collegate a Eurosport/Discovery+).

Classifica di specialità slalom

Timon Haugan (NOR) 245; Clement Noel (FRA) 182; Paco Rassat (FRA) 180; Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 171; Atle Lie Mcgrath (NOR) 160; Loic Meillard (SUI) 158; Eduard Hallberg (FIN) 114; Henrik Kristoffersen (NOR) 111; Armand Marchant (BEL) 95; Tanguy Nef (SUI) 91.

Classifica generale Coppa del Mondo

Marco Odermatt (SUI) 855; Marco Schwarz (AUT) 451; Loic Meillard (SUI) 380; Timon Haugan (NOR) 360; Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 358; Atle Lie Mcgrath (NOR) 342; Henrik Kristoffersen (NOR) 335; Franjo Von Allmen (SUI) 319; Stefan Brennsteiner (AUT) 305; Alex Vinatzer (ITA) 295.