Slalom Kitzbuehel, dove vedere in TV e streaming la seconda manche maschile: Meillard al comando, Vinatzer out

Loic Meillard domina la prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel e mette una seria ipoteca sulla vittoria. Il campione del mondo svizzero ha interpretato al meglio la insidiosa pista Gansler, chiudendo con il tempo di 50″97.

Meillard vola

Il campione del mondo in carica ha fatto la differenza sulla sempre difficile pista Gansler, che con il fondo durissimo corre piena di gobbe e cambi di pendenza in una ripida valletta a fianco della parte finale della mitica Streif. Alle spalle di Meillard si sono piazzati il giovane finlandese Eduard Hallberg, secondo a 0″35, e il norvegese Henrik Kristoffersen, terzo a 0″47. A soli cinque centesimi dal podio provvisorio c’è anche il connazionale di Meillard, Tanguy Nef, sesto.

La grande sorpresa della mattinata è stata l’uscita del norvegese Atle Lie McGrath, leader della classifica di specialità con 372 punti. L’assenza del favorito numero uno riapre completamente i giochi per la conquista della sfera di cristallo di slalom.

Vinatzer fuori

Giornata amara per i colori azzurri sulla pista austriaca dopo la straordinaria vittoria di ieri sulla Streif di Giovanni Franzoni (nella foto di copertina). Alex Vinatzer, secondo un anno fa proprio su questa pista, ha inforcato a ridosso del traguardo mentre cercava di recuperare tempo dopo una gara nella quale non aveva mai trovato il ritmo giusto. Una beffa crudele per l’altoatesino, che sperava in un risultato importante per abbassare il numero di pettorale in vista della gara olimpica.

Resta in gara solo Tommaso Sala, che dopo la prova dei primi 30 concorrenti occupa la 19esima posizione con un ritardo di 1″87 dal leader Meillard. L’azzurro dovrà difendere la qualificazione nella seconda manche programmata per le ore 13.30.

Dove vedere la seconda manche di Kitzbuehel

La seconda manche dello slalom maschile di Kitzbuehel è in programma alle ore 13.30. Diretta TV su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) ed Eurosport 1. Streaming disponibile su RaiPlay, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Classifica generale Coppa del Mondo maschile

Marco Odermatt (SUI) 1285 punti Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 618 Atle Lie McGrath (NOR) 578 Franjo Von Allmen (SUI) 524 Henrik Kristoffersen (NOR) 516 Loic Meillard (SUI) 503 Timon Haugan (NOR) 495 Marco Schwarz (AUT) 472 Giovanni Franzoni (ITA) 456 Vincent Kriechmayr (AUT) 441

Classifica di specialità slalom maschile