Sky Voices, i video podcast in tv: in arrivo un canale dedicato alle produzioni più importanti

Sky Voices è il primo canale tematico che porta i video podcast in tv. Il lancio ufficiale è previsto su Sky a partire dal prossimo 2 novembre 2026. Una data destinata a cambiare la storia del piccolo schermo.

Il mondo della televisione sta cambiando. Ormai ogni utente è sempre più propenso a creare il proprio palinsesto anche con il supporto dei contenuti online. In alternativa alle programmazioni disponibili su app e contenuti speciali, ci sono i video podcast. Un universo ancora poco esplorato, dalle parti dell’Italia, in America e all’estero sono molto più avanti per analisi e sviluppo, che in questi anni ha trovato residenza su YouTube e i vari social network.

La televisione italiana se ne occupa, fino a questo momento, sempre in maniera indiretta. Ciò che avviene in un video podcast resta in un video podcast, senza superare il confine televisivo. Fino a oggi. Sky, nota PayTv, ha scelto di provare a oltrepassare lo steccato. L’azienda, infatti, anche in Italia decide di proporre una vera e propria novità rispetto al recente passato. Portare i video podcast in tv. È possibile? Assolutamente. In che modo? Attraverso un canale tematico.

Sky Voices, i video podcast arrivano sul piccolo schermo

Dal prossimo 2 novembre 2026 arriva, appannaggio degli abbonati, Sky Voices. Un nuovo spazio che riunisce le produzioni digitali Sky Original e i più rilevanti contenuti realizzati da altri protagonisti del settore, portando in TV alcune tra le voci più interessanti del panorama del podcasting italiano. Talent, autori e professionisti affermati, con esperienze e punti di vista differenti daranno vita a un’offerta che attraversa generi e linguaggi, mettendo al centro storie, idee e temi capaci di raccontare il presente.

Questo è un passaggio dalla portata storica rilevante. Lo streaming podcast arriva in televisione e inizia ad avere un’offerta specifica con un vero e proprio palinsesto composto da formati attualmente in vigore. Una strada che, presto o tardi, percorreranno anche tante altre aziende. Al momento a rompere gli argini con il recente passato è Sky, portando l’evoluzione direttamente sul piccolo schermo. Una creatura ibrida che mescola eccellenza televisiva a peculiarità della Rete.

Dallo streaming alla trasmissione in chiaro

A guidare il pubblico saranno personalità con competenze e sensibilità differenti: dal racconto della cronaca di Pablo Trincia all’analisi economica di Mariangela Pira, dall’approfondimento dell’attualità di Mia Ceran alle riflessioni di Stefania Andreoli sulla salute mentale, fino al mondo del calcio con Gianluca Di Marzio e Stefano Borghi. Il canale nasce da una stretta collaborazione tra Sky e alcuni dei principali player del settore digitale, tra cui Corax, OnePodcast, Vois e BSMT, e propone un’offerta che combina produzioni digitali Sky Originale contenuti selezionati dai partner. I contenuti dei partner portano in palinsesto altri protagonisti del podcasting italiano, da Luca Casadei a Gianluca Gazzoli, da Giacomo Poretti a Giorgia Surina, tra grandi interviste, racconti di vita, ironia e approfondimento.

Il riferimento è semplice e chiaro: canale 118 su Sky e l’equivalente dei contenuti sarà disponibile anche su Now. I formati continueranno a essere disponibili in altri contesti, il BSMT sarà presente su YouTube e nelle diverse piattaforme di streaming audio. Lo stesso vale per tante altre realtà che approderanno nell’orizzonte Sky. Un tassello in più che ha già il sapore di rivoluzione catodica, non resta altro che aspettare il 2 novembre 2026 per iniziare a premere Play anche in televisione.