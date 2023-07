Sky TG24 sensibilizza all’AI ‘intervistando’ JFK

Cosa direbbe John Fitzgerald Kennedy sulla guerra tra Russia e Ucraina? Una (possibile, ipotetica) risposta arriva dall’Intelligenza Artificiale su sollecitazione di Sky TG24 che ha provato a ‘ricreare’ con l’AI la personalità e la figura politica del più giovane Presidente USA, ucciso nel 1963 a Dallas in circostanze ancora poco chiare.

“Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in Ucraina”

ha risposto ‘l’avatar’ del Presidente alla domanda posta da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky, nell’intervista oggetto dello speciale Trappole virtuali e libertà digitale, in onda su Sky TG24 sabato 15 luglio alle 18.30 (e in replica domenica 16 alle 21), sui canali 100 e 500 di Sky, su Skytg24.it e on demand.

Certo, per accettare una risposta del genere bisognerebbe dimenticare la gestione dei missili sovietici a Cuba e la Baia dei porci, ma del resto stiamo parlando di 62 anni fa: un’era geologica, se non due.

L’intervista, ovviamente fake, al presidente Kennedy vuole essere una sorta di ‘provocazione’ per aprire un dibattito sui rischi che l’AI – e le tecnologie deepfake soprattutto – rappresentano per l’informazione e per le fasce con minori strumenti interpretativi (soprattutto là dove il giornalismo ha perso la sua funzione intermediaria). Nello stesso tempo, si vuole osservare quali possano essere le opportunità di crescita offerte dall’Intelligenza artificiale generativa. Ovviamente tutto sta non nella tecnologia in sé, ma nel suo uso, come tutto quel che è stato creato dall’uomo, dal fuoco al nucleare, dalle selci all’AI.

L’immagine di Kennedy è stata creata dalla Carraro LAB, che l’hanno ribattezzato ‘John Fake Kennedy’. Si tratta di una figura generata dall’intelligenza artificiale, ottenuta grazie alla tecnologia deep fake, mentre le sue risposte sono state ottenute tramite Chat GPT. E già una prima domanda riguarderebbe i diritti di immagine del presidente.

Come detto, l’intervista integrale al deepfake di Kennedy sarà trasmessa all’interno del programma che vede ospiti di Sarah Varetto il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, l’imprenditore e autore multimediale Roberto Carraro, l’imprenditrice Laura Sposato e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti.

Il programma si inserisce nella serie di speciali che Sky TG24 ha deciso di dedicare al tema delle AI, come annunciato anche negli upfronts Sky:

“La sfida della nostra epoca è quella lanciata dal mondo digitale che attraverso algoritmi e nuove tecnologie può mettere a dura prova la democrazia e creare grandi disuguaglianze sociali. Comprendere e padroneggiare la tecnologia è fondamentale per affrontare i cambiamenti che la contemporaneità ci impone. Con Sky Up, il programma di Sky creato per combattere il divario digitale, vogliamo dare il nostro contributo per promuovere la digital equity, mettendo a disposizione di chi è più svantaggiato strumenti e competenze che diano alle persone possibilità di crescita e realizzazione personale e professionale”

ha dichiarato Sarah Varetto. E questo primo incontro, non spiritico, con la buonanima di Kennedy – o meglio con la nostra interpretazione di quel che è stato Kennedy, a propria volta reinterpretato dall’AI – è solo un assaggio, mi sa.