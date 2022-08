Da lunedì 29 agosto, Sky TG24 darà il via ad una programmazione speciale in vista delle Elezioni Politiche 2022 che si terranno il prossimo 25 settembre.

Dopo aver invitato i leader delle principali coalizioni per un confronto, il canale all news di Sky diretto da Giuseppe De Bellis lancerà numerosi format tv e digitali per seguire il rush finale della campagna elettorale in corso, mettendo al centro i contenuti, le proposte e le idee dei vari schieramenti.

La programmazione quotidiana e settimanale di Sky TG24, tra tg e approfondimenti, quindi, si concentrerà esclusivamente sull’imminente appuntamento elettorale.

Come seguire le Elezioni Politiche 2022 su Sky TG24

Per quanto riguarda i format che vedremo in onda, cominciamo con Numeri, curato e condotto da Alessandro Marenzi, in onda da lunedì a venerdì alle ore 18:30, programma quotidiano dove verranno usati i numeri e i dati come strumento per servizi e approfondimenti. Spazio, quindi, ai sondaggi e alle loro potenziali conseguenze.

Casa Italia, invece, è un format curato e condotto da Fabio Vitale, in onda da lunedì a venerdì alle ore 20:30, dove verranno ospitati i protagonisti della campagna elettorale che, insieme a commentatori ed analisti, approfondiranno i temi della giornata.

L’intervista di Maria Latella, invece, torna in occasione delle Elezioni Politiche con 4 interviste, una a settimana fino al giorno delle elezioni.

Con What’s Next & Cosa chiedono i giovani, invece, si parlerà del voto dal punto di vista delle nuove generazioni, delle loro esigenze e delle loro aspettative.

Reportage, infine, sarà il format di inchieste con al centro una serie di temi che verranno sottoposti ai candidati.

Tra gli opinionisti e gli analisti presenti in queste quattro settimane, troveremo Ferruccio De Bortoli, Alessandro Giuli, Lina Palmerini e Agnese Pini.

Format e strumenti su Sky TG24.it

Altri format e strumenti disponibili sul sito ufficiale di Sky TG24 (dov’è possibile vedere il canale anche in streaming), saranno Today, podcast quotidiano dedicato agli argomenti del giorno, realizzato da Roberto Inciocchi e disponibile da lunedì a venerdì a partire dalle ore 18:30, Trovacollegio, strumento che consentirà al lettore di conoscere il collegio nel quale si vota e i nomi dei candidati, Trovapartito, applicazione che aiuta il lettore a scoprire il proprio posizionamento politico in base alle proprie idee, Seggiometro, strumento che consente di visualizzare, attraverso gli algoritmi elettorali di YouTrend, come i dati percentuali nazionali dei partiti potrebbero tradursi in seggi alla Camera e al Senato, e Mappa Interattiva, mappa digitale che mostra i risultati in tempo reale del voto.