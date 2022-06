Sky Sport: Wimbledon in esclusiva fino al 2026

Nel giorno in cui la 135esima edizione del torneo di Wimbledon, il The Championships, ha avuto inizio, Sky Sport ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda il torneo di tennis più antico e prestigioso, terzo slam della stagione.

Il torneo di Wimbledon, infatti, sarà disponibile su Sky Sport, e in streaming su NOW, fino al 2026. Grazie al nuovo accordo con AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizzatore del torneo di Wimbledon), Sky ha acquisito i diritti di trasmissione in diretta esclusiva del torneo per i prossimi 4 anni.

La notizia riguardante il torneo di Wimbledon arriva dopo l’annuncio della Davis Cup, che verrà trasmessa su Sky, per la prima volta, fino al 2024, con le qualificazioni e le fase finali (Group Stage dal 14 al 18 settembre e le Finals dal 23 al 27 novembre).

Sky Sport: gli altri tornei ATP di Tennis

Come scritto in apertura, oggi, 27 giugno 2022, ha avuto inizio la 135esima edizione di Wimbledon che andrà in onda su Sky Sport fino al prossimo 10 luglio.

La programmazione di Sky dedicata al tennis, dopo Wimbledon, proseguirà con gli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre).

A novembre, sarà il turno delle Nitto ATP Finals che, per il secondo anno consecutivo, si terranno a Torino (dal 13 al 20 novembre) e che saranno precedute dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre).

Dal 29 agosto all’11 settembre, infine, su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e in streaming su NOW), andrà in onda l’US Open, quarto e ultimo slam della stagione.