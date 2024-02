La Serie C, in occasione della partita Cesena-Pineto, sarà il primo campionato in Europa a testare la novità della Referee-Cam.

Un’altra innovazione tecnologica sta arrivando nei campionati di calcio e a testare, per la prima volta in Europa, questa novità sarà un campionato di casa nostra, la Serie C.

Domenica 25 febbraio 2024, nella partita Cesena-Pineto, che sarà trasmessa da Sky Sport, l’arbitro che dirigerà la partita, Claudio Allegretta della sezione di Molfetta, infatti, indosserà la Referee-Cam, una telecamera che fornirà immagini in diretta dal campo di calcio, mai viste prima d’ora.

I telespettatori, infatti, potranno vedere per la prima volta tutto ciò che circonda l’arbitro dalla sua visuale, guardando praticamente la partita dal punto di vista del direttore di gara.

Dopo questo esperimento, la Referee-Cam sarà indossata dall’arbitro in una partita di ogni turno dei playoff.

Matteo Marani, presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle dichiarazioni ufficiali, ha sottolineato con soddisfazione il fatto che la Serie C, da sempre “casa delle sperimentazioni”, è “la prima Lega che si apre a un simile cambiamento”, aggiungendo che la Referee-Cam è “una svolta epocale che può portare solo benefici” e che sarà “un’esperienza destinata ad allargarsi”.

Di seguito, invece, trovate le dichiarazioni ufficiali di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky:

Abbiamo accolto con entusiasmo e sostenuto con convinzione la proposta di Lega Pro di introdurre una innovazione così affascinante al prodotto televisivo legato alla Serie C. Se Lega Pro ha individuato in Sky un partner all’altezza di questa sfida è perché la ricerca della modernizzazione tecnologica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra Casa dello Sport. In Sky sappiamo bene che la qualità passa dall’ideazione di contenuti in costante evoluzione: offrire ai nostri abbonati un punto di vista così rivoluzionario per le partite di calcio rappresenta una conferma ulteriore di quanto Sky continui a essere un punto di riferimento fondamentale per i tifosi e gli appassionati del football.

Cesena-Pineto, con la novità della Referee-Cam, quindi, andrà in onda domenica 25 febbraio, dalle ore 15, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.