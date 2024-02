Da oggi, per gli abbonati Sky, c’è la novità Sky Sport Plus che riguarderà il tennis, la Premier League e la prossima stagione della F1.

Sky Sport Plus, la novità per gli abbonati Sky: ecco di cosa si tratta

A partire da oggi, lunedì 12 febbraio 2024, c’è una novità per quanto riguarda gli abbonati Sky possessori del decoder Sky Q e di Sky Glass: Sky Sport Plus.

La novità di Sky Sport Plus arriva dopo l’annuncio del nuovo accordo di Sky riguardante il tennis e la trasmissione di oltre 80 tornei ATP e WTA, su Sky e in streaming su NOW, fino al 2028.

Per accedere a Sky Sport Plus, è sufficiente andare su Sky Sport Tennis, canale 203 di Sky.

Premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass (se connessi alla rete internet), lo spettatore potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA, e vivere il tennis in modo più ricco, passando da un campo all’altro, con un occhio di riguardo per i tennisti italiani.

Sky Sport Plus: di cosa si tratta

Con questa nuova funzionalità, quindi, sarà possibile vedere i match nei campi dei tornei acquisiti da Sky, seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA, con il commento originale, vedere uno o più incontri in diretta, seguire le partite dei giocatori italiani disponibili e accedere alla sezione Classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Sky Sport Plus si accende oggi con il tennis (con i tornei WTA 1000 di Doha, ATP 500 di Rotterdam e ATP 250 di Delray Beach e Buenos Aires) ma sarà disponibile anche per la Premier League, il massimo campionato di calcio inglese, e per la nuova stagione della Formula 1 che avrà inizio il prossimo 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain.

A partire da marzo, anche gli abbonati NOW avranno a disposizione la stessa copertura degli eventi trasmessi per seguire gli incontri ATP e WTA.

Su Sky Sport Tennis, invece, continueranno ad andare in onda i match più interessanti del momento.