Dopo la finale delle ATP Finals del 19 novembre scorso, oggi Jannik Sinner ritroverà Novak Djokovic nella semifinale della fase conclusiva della Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia. Per la cronaca, gli azzurri non giocano una semifinale di Coppa Davis da ben 25 anni (l’ultima nel 1998, contro gli Stati Uniti, che ci valse la finale, poi persa, contro la Svezia).

Il tennista altoatesino e il numero 1 al mondo si sfideranno nel secondo match nella semifinale che si giocherà oggi al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, a Malaga, in Spagna, dove dal 21 novembre scorso si stanno giocando le Davis Cup Finals. Tra Sinner e Djokovic, si tratterà del terzo incontro in soli 11 giorni.

Nel primo match di singolare, che si giocherà a partire da mezzogiorno, invece, Lorenzo Musetti giocherà contro Dušan Lajović. Nel match di doppio, infine, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego si confronteranno con Laslo Djere e Miomir Kecmanović.

Chi vincerà in semifinale, si giocherà l'”insalatiera” in finale contro l’Australia che, ieri, ha vinto per 2-0 contro la Finlandia.

Di seguito, tutte le informazioni su come seguire i match di Italia-Serbia in tv.

Italia-Serbia: Coppa Davis in tv

La sfida tra Italia e Serbia di Coppa Davis sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, tutti i match di Italia-Serbia andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 12. I match saranno visibili in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Marco Fiocchetti, con il commento tecnico di Paolo Canè. In studio, invece, con Tommaso Mecarozzi, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese. Gli interventi da bordo campo e le interviste saranno a cura di Umberto Martini.

Italia-Serbia andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 12. In telecronaca, troveremo la squadra di Sky Sport composta da Elena Pero e Paolo Bertolucci, con Luca Boschetto e i commentatori tecnici Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Prima (dalle ore 11:30) e dopo il match, andrà in onda Studio Coppa Davis, l’approfondimento con Eleonora Cottarelli, Paolo Lorenzi, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.