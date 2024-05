Sky presenta la squadra degli Europei. Da settembre torna Boban

A volte ritornano. Zvonimir Boban riabbraccia Sky , dopo le esperienze da dirigente nel Milan, nella Fifa e nella Uefa. L’ex centrocampista rossonero sarà il grande protagonista, a partire dal prossimo settembre, della nuova versione della Champions League, che la tv satellitare trasmetterà integralmente.

L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione di “Estate Italiana”, che avrà come evento clou gli Europei di Calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Sky offrirà tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva live, con l’Italia di Luciano Spalletti che esordirà il 15 giugno con l’Albania. Seguiranno l’incontro con la Spagna il 20 e con la Croazia il 24. A commentare gli Azzurri saranno, ancora una volta, Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Gli altri protagonisti del racconto saranno Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti.

La padrona di casa sarà Federica Masolin. La giornalista condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione della gara inaugurale tra Germania e Scozia e dei match dell’Italia.

La giornata tipo di Sky Sport, per tutta la durata del torneo, inizierà alle 10 del mattino: nella prima edizione di Sky Sport 24, spazio a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive. Alle 13, in diretta dalla Home of Adidas Football, Cristiana Buonamano nella prima metà del torneo e Marina Presello per il rush finale, condurranno gli spazi di approfondimento dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle 15, alle 18 e alle 21 e in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita.

La chiusura quotidiana – dal lunedì al venerdì – spetterà a Calciomercato L’Originale, con il programma di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che prenderà il via il 3 giugno. Dopo il fortunato esperimento del passato, sarà confermata la versione ‘on tour’ della trasmissione. Si farà pertanto tappa a Fano (3-7 giugno), Senigallia (10-15 giugno), Alassio (17-21 giugno), Cervia Milano Marittima (1°-5 luglio), Grado-Friuli Venezia Giulia (8-12 luglio), Reggio Calabria (15- 19 luglio), Val di Fassa-Trentino (19-23 agosto) e Siracusa (26-30 agosto).