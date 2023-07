Oggi, martedì 4 luglio 2023, si è tenuta la presentazione ufficiale dei palinsesti Sky e NOW riguardanti la prossima stagione televisiva. Per quanto concerne Sky Sport, sono arrivati 4 importanti annunci riguardanti il calcio, la NBA, il rugby e la vela.

Di seguito, tutti i dettagli.

Sky Sport: Euro 2024

Nel 2024, su Sky e in streaming su NOW saranno visibili in diretta tutte le 51 partite (20 partite in esclusiva live) di UEFA Euro 2024, i campionati europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, giunti alla 17esima edizione. Come ricordiamo, l’Italia di Roberto Mancini è la nazionale detentrice del trofeo.

Sky Sport e NBA: il nuovo accordo

La seconda novità riguarda il basket americano. Su Sky e in streaming su NOW, infatti, sarà possibile continuare a vedere la NBA, il campionato di basket più prestigioso al mondo. Il nuovo accordo pluriennale prevede un programma con oltre 300 partite che andranno in onda sul canale dedicato Sky Sport NBA. Durante la Regular Season, andranno in onda 7 partite live a settimana, inclusi i prime time di sabato e domenica.

Sky Sport: il Sei Nazioni fino al 2025

Per il triennio 2023-2025, confermato anche l’appuntamento con il Sei Nazioni di rugby. L’accordo include la trasmissione di cinque eventi in totale: le Summer Nations Series 2023, il Guinness Sei Nazioni Maschile 2024 e 2025, il TIKTOK Sei Nazioni Femminile 2024 e 2025, il Sei Nazioni U20 2024 e 2025 e le Autumn Nations Series 2024 e 2025. Tutte le partite degli azzurri impegnati nel GUINNESS Sei Nazioni maschile, nelle Summer Nations Series e nelle Autumn Nations Series saranno visibili anche in chiaro su TV8.

Sky Sport: il ritorno della America’s Cup

Su Sky Sport, torna anche la America’s Cup, il più famoso trofeo di vela e, allo stesso tempo, il più antico trofeo sportivo al mondo, giunto alla 37esima edizione. Il primo appuntamento, con le Preliminary Regattas, si terrà dal 14 al 17 settembre, in Catalunya (a Vilanova i La Geltrú). Le Preliminary Regattas proseguiranno a Gedda, in Arabia Saudita (dal 29 novembre al 2 dicembre), e torneranno in Spagna, a Barcellona, ad agosto 2024. Le Challenger Selection Series e la Youth’s America’s Cup, invece, si terranno ad agosto e settembre 2024, con l’America’s Cup Match che si terrà dal 12 ottobre 2024 a Barcellona, in contemporanea con la Women’s America’s Cup.

20 anni di Sky Sport: 5 ore di programmazione speciale

A partire da oggi, martedì 4 luglio, infine, su Sky Sport 24 e Sky Sport Summer, ha avuto inizio la maratona speciale dedicata ai 20 anni di Sky Sport, dal titolo Sky 20 anni: buon compleanno Casa dello Sport, con 5 ore di programmazione speciale, con i grandi nomi dello sport impegnati in una serie di dibattiti e incontri (già disponibili on demand). Alessandro Bonan introdurrà i vari talk insieme a Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Guido Meda. I protagonisti dei talk saranno il presidente del Coni Giovanni Malagò, Sara Simeoni, Valentina Vezzali, Bebe Vio, Sofia Goggia, Paolo Banchero, Francesco Bagnaia, Charles Leclerc, Paolo Bertolucci, Esteban Cambiasso, Diego Dominguez, Andrea Zorzi, Flavia Pennetta, Fabio Fognini, Alessandro Del Piero e Francesco Totti.

Da non dimenticare, ovviamente, la ripartenza della Serie A TIM (dal 20 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva), della Serie BKT (dal 19 agosto, tutti i match, playoff e playout), della Premier League (dal 12 agosto, 7 match per ogni turno), della Bundesliga (dal 18 agosto, fino a 5 match per ogni turno oltre alla Supercoppa di Germania e la Zweite Liga), della Ligue 1 (dal 12 agosto, fino a 5 partite per ogni turno) e il ritorno della UEFA Champions League (121 delle 137 partite), della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League (tutte le partite per entrambe le competizioni),

Oltre agli sport già citati, l’offerta di Sky Sport prevede anche i motori, il tennis, il golf, l’atletica, il volley, gli sport americani, il padel e non solo.

Non mancheranno, infine, le produzioni originali Sky Sport con Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Condò.