Mese da urlo per Sky e NOW in streaming a Novembre 2021 con tante novità in prima visione assoluta da non perdere, senza dimenticare le serie tv iniziate nei mesi scorsi e che proseguono con nuovi episodi. Tra i titoli più attesi del mese spiccano Il Simbolo Perduto tratta dal romanzo di Dan Brown e racconta le prime avventure di Robert Langdon; Dexter: New Blood i nuovi episodi della serie dieci anni dopo quel discusso finale; Gomorra 5 stagione finale della serie tv cult; la terza stagione del capolavoro contemporaneo Succession firmato HBO. Entriamo nel dettaglio di quello che ci aspetta a novembre su Sky e NOW in streaming.



Sky e NOW Novembre 2021: le serie tv in partenza

Scopriamo insieme le novità che ci aspettano a Novembre su Sky e NOW in streaming sul fronte delle serie tv in arrivo.

Venerdì 5 – RDFS: Eroi dal Cielo s.1 (ep. settimanali fino al 26) Sky Serie

Le sfide dei medici del Royal Flyng Doctor Service australiano alle prese con salvataggi in aree difficili da raggiungere

I film tv con protagonista la bibliotecaria della Lawrenceton Public Library

Ashley Zuckerman è Robert Langdon il personaggio interpretato da Tom Hanks in film come Il Codice Da Vinci, nato dalla penna di Dan Brown; la serie è ispirata al romanzo omonimo e racconta la storia del giovane professore di Harvard che dopo la sparizione del suo mentore collabora con la CIA per venire a capo del mistero.

10 anni dopo l’ottava stagione ritroviamo Dexter Morgan vivere tranquillo come Jim Lindsay a Iron Lake, ma il Passeggero Oscuro fa ancora parte di lui; quando avvengono alcune sparizioni, Dexter punta l’attenzione su un concittadino molto noto, c’è un nuovo serial killer?

Natalie è una ragazza francese che si trasferisce in Israele e viene accusata di aver ucciso il marito la notte del matrimonio, la difende Karim un funzionario del consolato; Natalie è innocente o manipolativa?

Nel 1994 in Sudafrica Reyka Gama, figlia di una coppia mista, viene rapita e tenuta prigioniera per 4 anni, a 16 anni riesce a scappare; oggi è una detective e profiler ancora tormentata dal suo passato.

A poche settimane dagli USA le nuove stagioni delle serie tv prodotte da Dick Wolf.

Anni ’90 un gruppo di giovani calciatrici sopravvivono a un incidente aereo e per svariati mesi vivono nella natura selvaggia dell’Ontario; 25 anni dopo sembrano esser andate avanti con le loro vite, ma il ricordo di quei giorni è indelebile.

Ultimi episodi per la serie tv nata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano; dopo il film L’Immortale, Genny e Ciro si ritrovano faccia a faccia in una Napoli in cerca del nuovo re.

Nuovo caso irrisolto per la detective Bergstein, un’amica di famiglia le racconta dell’omicidio del figlio diciottenne Markus. Trovando altri due ragazzi morti cinque anni prima e poi un quarto cadavere, capisce che è tornato in azione un serial killer.

La guerra nella famiglia Roy è sempre più accesa dopo la sfida aperta di Kendall al padre; da che parte decideranno di stare i fratelli?

Pearl Nolan non solo è proprietaria del Whistable Pearl ristorante specializzato in frutti di mare che gestisce con la madre, ma è anche un’investigatrice privata.

Sky e NOW Novembre 2021, le serie tv che proseguono

Non solo novità, perchè la formula del rilascio settimanale degli episodi tipica dei canali Sky, comporta la presenza di titoli in prima visione praticamente ogni giorno, sempre tutto disponibile on demand e in streaming via NOW. Vediamo quali serie tv proseguono (o terminano) a Novembre:

Lunedì 1 – ultime 3 puntate di Transplant s.1 Sky Serie

s.1 Sky Serie Martedì 2 – ultime due puntate di Cobra: Cyberwar Sky Atlantic

Sky Atlantic Giovedì 4 – ultima puntata All American s.3 Premium Stories

s.3 Premium Stories Domenica 7 – termina la miniserie The Victim Sky Investigation

Sky Investigation Martedì 9 – ultime puntate di Chicago Med s.6, Chicago Fire s.9, Chicago P.D . s.8 su Sky Serie

s.6, s.9, . s.8 su Sky Serie Venerdì 12 – ultime due puntate di The Son s.1 Sky Atlantic

s.1 Sky Atlantic Sabato 13 – ultime due puntate Mom s.8 Premium Stories

s.8 Premium Stories Giovedì 18 – ultime due puntate di Loro Uccidono – Nel Buio della Mente Sky Investigation

Sky Investigation Lunedì 22 – ultime due puntate di American Rust – Ruggine Americana (qui la recensione) Sky Atlantic

(qui la recensione) Sky Atlantic Martedì 23 – termina la seconda stagione di McDonald & Dodds Sky Investigation

Sky Investigation Venerdì 29 – ultime puntate di The Equalizer s.1 Sky Investigation

s.1 Sky Investigation Ogni martedì American Crime Story: Impeachment s.3 FOX

s.3 FOX Ogni mercoledì Gossip Girl (2021) s.1 Sky Serie

(2021) s.1 Sky Serie Ogni giovedì Supergirl s.5 Premium Action

s.5 Premium Action Ogni domenica Tell Me A Story s.1 Sky Serie

Sky e NOW Novembre 2021, intrattenimento oltre la serialità

Non solo serie tv a Novembre su Sky e in streaming su NOW, vediamo insieme alcuni dei titoli più interessanti tra documentari, cartoni animati e programmi di intrattenimento in partenza nei prossimi 30 giorni.