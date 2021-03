Sabrina Salerno e Jo Squillo rifanno Siamo Donne per Sky Rojo in Top Ten su Netflix

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” l’inno anni ’90 di Jo Squillo e Sabrina Salerno torna alla ribalta grazie a Netflix che lo ha usato come gancio promozionale per Sky Rojo la nuova serie tv spagnola dai creatori de La Casa di Carta che arrivata venerdì 19 marzo nel weekend ha iniziato a scalare la Top Ten della piattaforma di streaming.

Il video, realizzato dalla piattaforma di streaming proprio per la serie tv, riunisce Jo Squillo e Sabrina Salerno per la gioia dei tanti fan cresciuti con il brano simbolo di un’epoca e che nelle scorse settimane anche Amadeus e Fiorello hanno portato a Sanremo facendo abbastanza discutere.

Ecco di seguito il video realizzato da Netflix che mixa il brano, con scene realizzate dalle due cantanti e immagini della serie tv.

Perchè usare Siamo donne?

Naturalmente la scelta di usare Siamo Donne per il video, oltre tutto l’aspetto cult legato alla canzone e alle due protagoniste, è collegato alla trama di Sky Rojo una serie tv in 8 episodi da circa 30 minuti l’uno con al centro un gruppo di donne, tre prostitute vittime di un traffico di donne, in fuga dai propri aguzzini, in cerca della libertà perduta, inseguite da Moisés e Christian, gli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose dove le tre donne lavoravano .

Insieme il trio si lancerà in una corsa frenetica che rafforzerà la oro amicizia ma che le metterà davanti a mille pericoli. Il loro unico piano? Sopravvivere per altri cinque minuti.

Donne, azione e ritmo frenetico che non potevano essere rappresentate al meglio che da Sabrina Salerno e Jo Squillo, confermando il gusto per il pop e popolare della piattaforma di streaming, capace, anche attraverso questi strumenti social, di essere sempre al centro dell’attenzione e sulla bocca di tutti, al di là della qualità dei suoi prodotti.

Sky Rojo forte del mix tra le donne di Vis a Vis e gli autori de La Casa Di Carta (tra i produttori c’è Alex Pina), cui aggiungere un volto amato come Miguel Angel Silvestre (Sense 8) sta scalando la Top Ten dei più visualizzati della piattaforma trascinata dal passaparola e dall’algoritmo. Rapida e veloce Sky Rojo dovrebbe essere un progetto pensato su due stagioni ma citando un’altra canzone “Mai dire mai”.