Sky presenta i nuovi palinsesti 2025/2026: da Gucci a Love Bugs, tutte le novità della piattaforma

Serie originali, reality inediti, ritorni attesi e persino un canale nuovo: l’autunno di Sky e NOW punta a stupire con produzioni ambiziose e grandi nomi del cinema e della tv.

E’ autunno ed è tempo di Tv da gustare magari sul divano con una fumante tisana. O come meglio si crede. Quello che è certo è che a Milano recentemente sono stati annunciati i palinsesti Sky per la stagione 2025/26, un evento che come ogni anno, non si limita ad essere un elenco di titoli, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. La piattaforma ha decisamente alzato l’asticella della qualità e dell’offerta televisiva, puntando su produzioni originali, format internazionali e un’attenzione particolare al pubblico italiano.

Le anticipazioni bastano già a delineare un quadro ricco e variegato: dall’arrivo di una serie ambiziosa firmata Gabriele Muccino sul mondo Gucci, alla nuova edizione di Pechino Express, passando per il ritorno in chiave moderna della sit-com Love Bugs. E non è tutto: Sky annuncia anche l’arrivo di un canale interamente dedicato ai cult della serialità.

A rendere ancora più interessante l’annuncio è la volontà di Sky di giocare su più fronti: troviamo l’intrattenimento puro, i grandi show, le serie tv originali e il cinema d’autore: tutti insieme appassionatamente in un palinsesto che guarda tanto al pubblico generalista quanto agli spettatori più esigenti. Una strategia che, anche grazie a NOW, promette di trasformare ogni serata in un’esperienza immersiva.

Le serie originali, fiore all’occhiello del palinsesto

La grande scommessa di Sky resta la serialità. Il titolo che spicca tra le novità è Gucci – Fine dei giochi, progetto diretto da Gabriele Muccino e tratto dal memoir di Allegra Gucci. Una produzione che promette di esplorare in chiave drammatica i retroscena di una delle famiglie più importanti e iconiche della moda italiana. Accanto a questa, tornano Call My Agent – Italia con guest star di primo piano come Luca Argentero e Miriam Leone, e nuovi titoli internazionali in esclusiva, tra cui il prequel horror IT: Welcome to Derry e il crime Task con Mark Ruffalo.

A novembre debutterà anche Sky Collection, canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia della tv, da Friends a Il Trono di Spade, passando per Romanzo Criminale e Sex & The City. Un vero scrigno per i binge-watcher nostalgici.

Sul fronte dei grandi show, non mancheranno le conferme più amate. X Factor 2025, che com’è ormai noto ha cambiato pelle, con una giuria rinnovata che vede Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani affiancare Giorgia, al suo secondo giro di giostra in veste di conduttrice. MasterChef Italia torna con il trio Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, mentre Alessandro Borghese prosegue con i suoi viaggi gastronomici tra 4 Ristoranti e Kitchen Sound.

Tra le novità più attese, la seconda stagione di Money Road, l’esperimento sociale che mette alla prova i concorrenti tra sfide fisiche e tentazioni economiche, e un’edizione inedita di Quattro matrimoni. Non mancherà Pechino Express, che si rinnova con nuove coppie e un team ampliato di inviati.

Sky Cinema conferma inoltre la sua vocazione di vetrina per i grandi titoli internazionali: in arrivo titoli come Wicked, Mission: Impossible – The Final Reckoning e il live action di Dragon Trainer, ma anche opere d’autore come Giurato numero 2 di Clint Eastwood ed Eden di Ron Howard. Non mancherà il cinema italiano, con film attesi come Le assaggiatrici di Silvio Soldini e Fuori di Mario Martone. Sul fronte factual, Sky propone documentari d’autore, crime appassionanti e ritratti culturali. Da Lucio Fontana a Dario Argento, fino a grandi produzioni BBC sulla natura, la stagione promette di accontentare anche i palati più curiosi.