Arriva una data di uscita per Skam Italia 5: la quinta stagione del teen drama sarà disponibile su Netflix dal 1° settembre 2022 e rigorosamente in esclusiva. La serie, prodotta da Cross Productions, è infatti andata in onda nelle sue prime quattro stagioni su TIM Vision: ora invece è di esclusiva ‘competenza’ di Netflix, che ha ormai acquisito anche i capitoli precedenti. Se volete fare un binge-watching estivo in attesa delle nuove puntate sapete dove andare.

In tutto questo, come da tradizione del format, questa quinta stagione ha un nuovo protagonista: al centro delle nuove puntate, infatti, ci sarà Elia, interpretato da Francesco Centorame, alle prese con un importante percorso di accettazione da affrontare. Con il supporto degli amici di sempre, Elia dovrà dunque far fronte a questo nuovo capitolo della sua vita e in più dovrà far i conti con nuovi personaggi: ormai a cavallo tra università e liceo, ai protagonisti storici di Skam Italia si aggiunge un nuovo gruppo di personaggi femminili, che annovera tra le altre Viola, interpretata da Lea Gavino e Asia (Nicole Rossi). Con il protagonista di stagione, Elia (Francesco Centorame), tornano in scena Sana (Beatrice Bruschi), Martino (Federico Cesari), Edoardo (Giancarlo Commare), Niccolò (Rocco Fasano), Rami (Ibrahim Keshk), Federica (Martina Lelio), Eva (Ludovica Martino), Malik (Mehdi Meskar), Silvia (Greta Ragusa), Giovanni (Ludovico Tersigni), Filippo (Pietro Turano) e Luchino (Nicholas Zerbini).

Alla regia di Skam Italia 5 troviamo Tiziano Russo che raccoglie il testimone da Ludovico Bessegato, creatore della versione italiana della serie norvegese – versione riconosciuta tra i migliori adattamenti del format originale per i temi trattati e il linguaggio usato – che resta però showrunner e autore insieme ad Alice Urciuolo.

In attesa di vedere le nuove puntate di Skam Italia possiamo approfittarne per dare un’occhiata al teaser e anche per fare il punto su tutto quello che sappiamo della quinta stagione col nostro post dedicato.