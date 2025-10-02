Sinner a Shanghai per tornare numero #1. Oggi Paolini in semifinale a Pechino | Quando e dove vedere gli Azzurri

Reduce dal titolo a Pechino, doppio 6-2 a Tien in finale e in ottime condizioni dopo il mini-allarme fisico della semifinale per un problema muscolare al gluteo, Jannik Sinner atterra a Shanghai con il vento in poppa e uno scenario di classifica intrigante.

Sinner, i conti per la numero #1

L’assenza di Alcaraz, che ha vinto il torneo di Tokyo ma ha preferito rinunciare al Masters 1000 cinese per rimettersi in condizioni, riapre i giochi nella corsa alla numero #1 del ranking ATP. I conti sono presto fatti con un filotto di vittorie e i trofei di Shanghai e Vienna l’azzurro potrebbe anche riaffacciarsi in vetta entro la fine del mese, prima del ricalcolo che toglierà i 1500 punti delle Finals 2024 (fattore che, a parità di risultati, favorisce lo spagnolo).

A livello pratico: Jannik ha già usufruito del bye al primo turno e debutterà solo sabato contro Daniel Altmaier, che ha battuto in due set l’olandese Schoolkate.

Gli organizzatori, consapevoli dei tempi stretti tra Pechino e Shanghai, hanno messo a disposizione un jet privato per i due finalisti del China Open (Sinner e Tien), così da massimizzare ore di recupero e di adattamento alle condizioni dell’Qizhong.

Sinner e la classifica

Ovvio che tra i tanti obiettivi stagionali, bisogna ancora capire se Sinner giocherà la fase finale della Davis in Azzurro, Sinner non può pensare di correre per tutti gli obiettivi. La classifica è importante… ma il pensiero resta sullo sfondo: “Conosco gli scenari, ma non guardo la classifica. Ora voglio fare bene a Shanghai. È comunque l’unico modo per crescere e riguadagnare la vetta. Ma devo anche pensare a gestirmi” ha detto Jannik.

Dopo Shanghai, l’altoatesino sarà a Vienna (500) e poi alle finals di Parigi Bercy dove con ogni probabilità incrocerà di nuovo Alcaraz.

A Shanghai in campo anche Arnaldi (oggi contro Sakamoto), Cobolli, Bellucci, Nardi, Darderi e Musetti, come Sinner al secondo turno. Fuori invece Berrettini e Sonego, sconfitti al primo turno rispettivamente da Mannarino e Hanfmann.

Il torneo di Shanghai è in programma su SKY Sport Tennis (canale 203) e in streaming su SKY Go.

WTA Pechino, Paolini–Anisimova la semifinale

Prosegue intanto la corsa di Jasmine Paolini al China Open di Pechino: oggi, non prima delle 12.00 (ora italiana), l’azzurra sfiderà Amanda Anisimova, n.4 WTA e finalista a Wimbledon e allo US Open 2025. Jasmine è entrata direttamente al secondo turno e non ha ancora perso un solo set: vittorie su Sevastova 6-1 6-3, Kenin 6-3 6-0 e Bouzkova 6-2 7-5 dopo un secondo set spigoloso chiuso alla quarta palla match.

Un solo precedente: vinto da Anisimova a Parma nel 2021 (6-2 6-1), ma questo sarà primo incrocio sul cemento outdoor con una Paolini molto più matura: bilancio 2025 31-10, due titoli WTA 1000 (Roma, più la finale di Cincinnati e la semi di Miami) e caccia a punti pesanti per blindare la qualificazione alle WTA Finals in singolare (in doppio è l’azzurra è già dentro insieme a Sara Errani).

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