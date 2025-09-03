Sinner–Musetti, notte tricolore a New York: primo quarto di finale “azzurro” nella storia degli US Open

Derby italiano da brividi ai quarti degli US Open 2025: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano sull’Arthur Ashe per un posto in semifinale. Orari TV/streaming, precedenti, stato di forma e perché questo match segna un passaggio storico per il tennis italiano.

È il primo quarto di finale tutto italiano nell’era Open in uno Slam maschile: la sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in programma questa notte, come secondo incontro a partire dall’1.00 sull’Arthur Ashe Stadium – potrebbero essere le 2.30 circa in Italia è un evento a suo modo storico per il tennis e per lo sport italiano.

Sinner-Musetti, perché è una partita storica

Dieci anni dopo la finale tutta azzurra tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, New York si tinge di nuovo d’azzurro: comunque vada, l’Italia avrà un semifinalista agli US Open maschili. Jannik Sinner arriva da una marcia autoritaria: quattro vittorie concedendo un solo set e una manciata di game ai suoi avversiari, Bublik travolto 6-1, 6-1, 6-1 agli ottavi.

Ma anche Lorenzo Musetti ha firmato la sua miglior prestazione sul cemento di Flushing Meadows spazzando via lo spagnolo Munar in tre set (6-3, 6-0, 6-1). È la conferma del momento d’oro del movimento italiano, con i due compagni delle due Coppa Davis vinte a Malaga (2023 e 2024) ora avversari per la storia.

Precedenti e incroci tecnici

Il bilancio ATP dice 2-0 Sinner (Anversa 2021 e Monte-Carlo 2023), con un walkover a favore di Musetti a Barcellona 2023. Jannik è imbattuto nei derby azzurri a livello ATP (15-0) e in questa edizione è testa di serie n.1; Lorenzo è al n.10 vede per la prima volta in carriera il quarto di finale di New York. Ma come dicono da queste parti è in rush: ovvero, può essere capace di tutto anche di proseguire la sua corsa nel ranking che al momento lo vede ottavo e dunque qualificato per le attesissime Finals di Torino.

Sul piano tattico, la potenza e la profondità di Sinner contro le variazioni di Musetti (rovescio a una mano, slice e palle corte) promettono un duello di ritmo e geometrie.

Stato di forma: i segnali della vigilia

Sinner ha concesso fin qui pochissimo: due primi turni senza patemi, rimonta lucida con Shapovalov nel terzo turno prima del dominio con Bublik. La sua striscia di vittorie Slam sul cemento è arrivata a quota 25 (tra US Open e Australian Open, tra 2024 e 2025), numeri da campione in carica che ha ritrovato brillantezza dopo un passaggio più complesso al terzo turno.

Musetti, dal canto suo, ha cambiato marcia proprio a New York: dopo avversari superati senza perdere set (Goffin) e il ritiro di Cobolli, la prova con Munar ha confermato fiducia, precisione al servizio e ottime percentuali di punti vinti in risposta nei game lunghi.

Alcaraz e Djokovic in finale

Nell’altro quarto di finale in programma oggi il canadese Augier-Aliassime affronterà De Minaur chi vince avrà il diritto di affrontare l’azzurro che avrà la meglio nel quarto di finale tutto italiano.

Nelle partite della scorsa notte netta affermazione di Carlos Alcaraz che con un altro impressionante percorso netto, senza cedere il servizio né un set, passa contro il ceko Lehecka in un eloquente 6-4 6-2 6-4. In semifinale il numero #2 spagnolo del tabellone trova Novak Djokovic, tornato grande protagonista con una vittoria in quattro set sull’americano Fritz (6-3 7-5, 3-6, 6-4).

In ambito femminile la parte alta del tabellone ha già disegnato la prima semifinale che sarà tra la numero #1 del mondo Sabalenka che ha vinto senza nemmeno dover giocare contro la Andrusova, costretta al forfait per un infortunio. Affronterà una delle beniamine di casa, l’americana Pegula, vittoriosa in due set sulla Krejcikova. Oggi le altre due semifinali: Animisova-Swiatek e Osaka-Muchova.

Doppio azzurro anche nel tabellone femminile

Prosegue anche la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini che nel doppio femminile hanno eliminato in due setm, 6-1 7-6, Muhammad-Schuurs. Le azzurre affrontano in serata Dabrowski-Routliffe. Match in calendario dopo le 23 e visibile su Sky Sport Uno prima di Sinner Musetti.

La chiave del match tra Sinner e Musetti

Se Sinner imporrà ritmo e profondità con la sua esecuzione “piatta” sarà dura per Musetti ma sarebbe durissima per chiunque; Musetti dovrà rompere lo spartito, spezzare gli scambi e variare traiettorie e tempi, cercando di togliere a Jannik la comfort zone sul cemento rapido. Qualunque sia l’esito, resta il dato: l’Italia del tennis è qui, ad altissima quota, e la notte di New York lo certifica davanti al mondo.

Come seguirlo (anche gratis) e cosa aspettarsi

Oltre alla telecronaca Sky che prevede non solo la diretta del match ma anche tutta una serie di focus e di approfondimenti, lo US Open è visibile in chiaro su SuperTennis: per i tifosi italiani la notte dell’Arthur Ashe sarà una cartolina del presente e del futuro.