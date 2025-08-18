Sinner-Alcaraz, la finale di Cincinnati: orari, precedenti, ranking e diretta TV

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano a sfidarsi nella finale di Cincinnati in programma questa sera. Ecco orari, precedenti, ranking e copertura televisiva della partitissima di tennis che riprpone la grande sfida di Wimbledon e Parigi. A mezzanotte toccherà anche a Jasmine Paolini, in finale – sempre in Ohio – contro – Iga Swiatek

La saga continua. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano ancora una volta faccia a faccia, questa volta nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma questa sera 18 agosto alle 15 locali (le 21 ora italiana).

Sarà il quattordicesimo atto complessivo di una rivalità che ormai è già storica, ma soprattutto è la quarta finale consecutiva tra i due fuoriclasse in questo 2025: Roma, Roland Garros, Wimbledon e ora l’Ohio. Nessun altro incrocio, nel tennis moderno, ha assunto con tale rapidità i contorni di un superclassico, al pari di Federer-Nadal o Djokovic-Murray se si risale ai primi anni 2000.

Sinner vs Alcaraz, è già un superclassico

Nei precedenti, lo spagnolo guida 8-5, ma l’ultimo ricordo è quello più dolce in assoluto per Sinner, il trionfo londinese, la sua prima vittoria a Wimbledon, rappresenta probabilmente il momento più alto nella storia ancora giovanissima del fuoriclasse di San Candido.

Il cemento americano rappresenta però un terreno favorevole ad Alcaraz, avanti 5-2 negli scontri diretti giocati sulla superficie veloce. L’azzurro arriva comunque da una striscia impressionante: 26 successi di fila sul cemento e 21 set consecutivi vinti. Alcaraz risponde con un’altra statistica altrettanto impressionante: 16 vittorie consecutive nei Masters 1000, frutto dei trionfi a Montecarlo e Roma.

Le finali di Sinner e Alcaraz

Quella di stasera è la ventottesima finale in carriera per Sinner (20 titoli vinti), mentre per Alcaraz sarà la numero 29 (21 vinte). Numeri quasi speculari che raccontano di due campioni già legati da un destino parallelo. In molti hanno già evocato i nomi di Borg e McEnroe, di Agassi e Sampras: rivalità epiche capaci di dividere il pubblico, di creare tifoserie opposte e di spingere il tennis oltre i confini della cronaca sportiva. Di diventare sceneggiatura di un plot televisivo.

Oltre all’aspetto tecnico, la sfida di Cincinnati rappresenta anche un passaggio psicologico cruciale a una settimana dagli US Open, dove i due potrebbero nuovamente incrociare le racchette in vista del quarto e ultimo Slam del 2025. È già iniziato un conto alla rovescia che sembra non avere fine: Sinner e Alcaraz hanno trasformato ogni torneo in un appuntamento fisso con il tennis d’élite. Una rivalità destinata a segnare un’epoca, che stasera (ore 21) vivrà un nuovo capitolo, in prima serata, davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Sinner vs Alcaraz, dove in TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva in Italia su Sky, con una copertura totale: diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in streaming su Sky Go per gli abbonati e su Now Tv. La programmazione prevede studi dedicati già dal pomeriggio.

Dal punto di vista del ranking, la situazione è invece delicata per l’azzurro. Sinner è in vantaggio e guida con 11.480 punti, mentre Alcaraz insegue a 9.240. Vincendo a Cincinnati, l’azzurro salirebbe a 11.830 punti, allungando ulteriormente il distacco.

Ma in caso contrario, lo spagnolo si porterebbe a 9.590, riducendo il gap a meno di 1900 punti. E qui il vero snodo sarà lo US Open: Sinner dovrà difendere i 2000 punti della vittoria 2024, mentre Alcaraz ha solo 50 punti in scadenza, essendo uscito presto lo scorso anno. Lo spagnolo punta dunque al sorpasso proprio a New York, rendendo questa finale una tappa fondamentale non sul piano psicologico ma anche aritmetico. Perché questi punti gli servono.

Finale femminile: Paolini-Swiatek, orario e diretta TV

Ma non c’è solo Sinner-Alcaraz: la giornata conclusiva del Masters 1000 di Cincinnati regalerà anche un ruolo straordinario all’Italia per la finale femminile. A sfidarsi saranno Jasmine Paolini e Iga Swiatek, numero 3 del ranking WTA dove l’azzurra è nona, la prima delle italiane. L’incontro è previsto sempre lunedì 18 agosto, ma non prima della mezzanotte italiana.

Anche questa partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. L’attesa è altissima, perché Swiatek e Paolini si sono già affrontate tre volte nel 2025, con due vittorie della polacca e una della toscana, che ha trionfato a Stoccarda sorprendendo la numero uno del mondo.

Un duello che aggiungerà fascino a una giornata già speciale per il tennis italiano, pronto a giocarsi il ruolo guida già conquistato lo scorso anno e confermato fino a oggi.