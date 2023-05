Nel quinto appuntamento dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha riaccolto in studio la coppia ritirata dal gioco e composta da Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone. Antolini la scorsa settimana ha deciso di gettare la spugna e, per motivi di salute, ha terminato anzitempo l’avventura tra le spiagge dell’Honduras. In conseguenza all’arrivederci di Simone, anche il suo compagno Alessandro ha deciso di lasciare “per amore” così come aveva allertato lunedì scorso qualora Antolini avesse dovuto abbandonare. “Non concorro da solo” aveva polemizzato il giornalista ed ex naufrago, e così è stato.

Simone quindi è ricomparso stasera dallo studio di Milano chiaramente insieme al suo compagno. “Io mi sto rimettendo, ancora non sono nel pieno. Questa esperienza la rifarei molto volentieri” dice Antolini sorridente parlando con Ilary. La conduttrice quindi ha lanciato l’assist riprendendo un filo lasciato cadere nelle scorse puntate.

Riguarda Melissa, il nome citato da Simone dopo aver vinto la prima prova leader e più volte uscito fuori nelle conversazioni tra lui e Alessandro durante la permanenza sull’Isola. Poco prima dell’abbandono aveva ricevuto un regalo dallo spirito dell’Isola, una mano disegnata su di una pergamena.

La rivelazione di Simone Antolini: ecco chi è Melissa

“Prometto che dirò la sua identità” ci siamo lasciati con queste parole, una promessa mantenuta visto che proprio stasera Simone ha deciso di rivelare chi è veramente Melissa. La Blasi va dritta al sodo dopo aver spiegato che il concorrente ha deciso di parlare: “Chi è Melissa?” domanda lei.

“Vado dritto alla risposta: Melissa è ufficialmente mia figlia – annuncia Simone – compirà 5 anni il 2 agosto. E’ nata dalla relazione trascorsa con la mia ragazza. Avevamo io 17 anni e lei qualche mese più di me, era già maggiorenne. Noi siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella ma soprattutto c’è una grande complicità di padre e figlia” (QUI il video integrale)

Alessandro Cecchi Paone: “Vorrei adottarla”

Cecchi Paone prende parola subito dopo: “Melissa è entrata subito nella mia vita perché lui e lei sono assolutamente legate. Il mio amore per lui è ulteriormente cresciuto perché, come molte coppie omossessuali hanno, una capacità accuditiva paterna e materna insieme. Questo ragazzo a 22 anni sa essere padre e madre di questa bambina in un modo meraviglioso dolce e attento. Il suo accudimento per lei è diventato accudimento per me. Melissa mi chiama ‘Zio Alessandro‘”

Ed infine Alessandro lancia un messaggio importante: “Noi siamo andati all’Isola anche per dire: riconoscete il diritto alle coppie gay di sposarsi veramente come tutti gli altri e di adottare bambini perché io vorrei adottare Melissa e in Italia non posso!“