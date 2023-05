Altri due ritiri per quanto riguarda la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Enrico Papi e Vladimir Luxuria, attualmente in onda su Canale 5.

Dopo i ritiri della modella Claudia Motta e di Marco Predolin, infatti, anche Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini hanno lasciato il programma. Per la precisione, Simone Antolini ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute, di conseguenza, Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura in Honduras.

Già nel corso della puntata andata in onda lunedì sera, durante la quale le coppie della Tribù degli Accopiados sono state “scoppiate” (i concorrenti uomini sono andati nella Tribù degli Hombres mentre le concorrenti donne hanno raggiunto la Tribù delle Chicas), Alessandro Cecchi Paone aveva manifestato la propria contrarietà a gareggiare come concorrente singolo, dichiarando di aver messo in chiaro fin dall’inizio che avrebbe partecipato al reality show unicamente in coppia con il proprio compagno.

Simone Antolini non aveva preso parte alla puntata di lunedì sera proprio a causa dei precitati problemi di salute. Alvin, inviato del programma, però, aveva rassicurato tutti circa le sue condizioni, parlando di situazione sotto controllo e di un imminente rientro nel gioco.

Vista la situazione in bilico, quindi, Ilary Blasi, davanti alle proteste di Cecchi Paone giunte in diretta, aveva preso tempo, procrastinando a fine puntata qualunque tipo di decisione.

Il problema si è risolto con il ritiro forzato di Simone Antolini e il conseguente abbandono del conduttore e divulgatore che sono stati ufficializzati attraverso i profili social del reality show:

Simone Antolini ha dovuto lasciare l’#Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!

Giunge così al termine, quindi, la terza avventura a L’Isola dei Famosi di Alessandro Cecchi Paone che fu concorrente del reality già nel 2007 e nel 2012.