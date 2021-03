Simona Ventura: “Sanremo 2021? Con Amadeus e Fiorello sarebbe stata una reunion al pari de I Ricchi e Poveri”

Simona Ventura, in collegamento con ‘Il Filo rosso’, il programma del sabato pomeriggio, condotto da Paola Perego, su Rai2, ha commentato, per la prima volta, la sua inevitabile esclusione dal ‘Festival di Sanremo 2021’ perché risultata positiva al Covid-19. La conduttrice, infatti, stasera, in occasione della finale della kermesse canora, avrebbe dovuto affiancare i padroni di casa, Amadeus e Fiorello, come guest star d’eccezione:

Sto come se avessi un po’ di raffreddore. E’ andata così. Ti devo dire che, fino a giovedì, ero negativa. Ieri mattina, prima di partire per Sanremo, ho provato a fare un tampone di controllo per mia scelta. Sono risultata positiva. E’ partito tutto un protocollo pazzesco.

La presentatrice, con un pizzico di rammarico, ha svelato, alcuni retroscena della sua (a questo punto, mancata) partecipazione al Festival:

Tutta una cosa di luce che mi aveva preparato il buon Cerioni (Nicolo, il suo stylist, ndb). Sarà per la prossima volta. L’unico che avrebbe cercato di guidare la barca è Amadeus. Io e Fiorello facciamo quello che ci passa per la testa. Sarebbe stata una reunion al pari de I Ricchi e poveri. Lavoriamo assieme da tanti anni.

La Ventura, poi, si è congratulata con Amadeus per aver portato avanti, in maniera ineccepibile, la macchina di Sanremo in un periodo non facile per i telespettatori italiani alle prese con la terza ondata della pandemia:

Questa è sicuramente l’edizione più eccezionale della storia.

Ed, infine, un primo bilancio sullo show, i cantanti e i brani in gara: