Simona Ventura, Grande Fratello e non solo: come cambiano i piani della conduttrice con il nuovo agente

Simona Ventura, Grande Fratello e grande futuro. La donna, una veterana del piccolo schermo, ha deciso di cambiare marcia. Tempo fa ha compiuto un passo importante e non stiamo parlando delle sue nozze con il giornalista Giovanni Terzi, ma della scelta di cambiare agente. SuperSimo, come la chiamano i fan, passa da Lucio Presta a Beppe Caschetto.

Una decisione radicale che ha portato anche al successivo allontanamento dalla Rai: Ventura ha partecipato come concorrente a Ballando Con Le Stelle, presenza fissa del programma Citofonare Rai2, insieme a Paola Perego (legata a Presta non solo per motivi di lavoro) e inoltre aveva stretto un rapporto televisivo molto forte con Fabio Fazio.

Simona Ventura, il futuro è a Mediaset

La conduttrice era, infatti, a Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Dalla Rai al Nove con discrete soddisfazioni, ma la presentatrice voleva tornare a essere protagonista. Si era stancata di avere sempre ruoli da comprimaria: la Rai le avrebbe offerto anche la conduzione di un adventure game su Raidue. Tempi previsti: autunno 2025. Lei, però, per quella data sarebbe stata già altrove. Precisamente a Mediaset. Caschetto le ha fatto ottenere il ruolo da conduttrice in prima serata per il Grande Fratello NIP. Il GF delle persone comuni.

Simona Ventura torna nella sua comfort zone: i reality sono il suo pane e la prima serata resta la sua dimensione preferita. Gli ascolti del format – in questo momento – sono altalenanti ma non per colpa della conduttrice. La quale, rispetto al passato con Alfonso Signorini, ha cambiato piglio alla trasmissione. Il suo modo di essere sembra aver dato nuova linfa a un formato conosciuto: Simona Ventura conosce bene le regole del gioco. Sa come si deve condurre per entrare in sintonia con il pubblico.

Grande Fratello e non solo

Crederci sempre, arrendersi mai: lo dice, lo pensa e soprattutto lo fa. Il futuro, con Beppe Caschetto, sarà pieno di possibilità: la donna ha definito il Grande Fratello di quest’anno come il suo personale Sanremo. Poi si vedrà. L’avventura nella casa di Cinecittà è un trampolino di rilancio, sempre restando in prima linea, che evidentemente scelte passate non le hanno dato.

Ora è tempo di riprendersi tutto e calibrarsi: Simona Ventura torna a scegliere senza farsi scegliere e c’è una bella differenza. Infatti sembra aver ripreso uno smalto particolare, non solo sul piano fisico, ma proprio per quel che riguarda la gestione dello spazio televisivo. Somiglia a quella donna che ha saputo sollevare un programma come Le Iene e ravvivato l’Isola dei Famosi. SuperSimo vuole mostrare a tutti che il suo valore è sempre lo stesso e ora avrebbe anche i complici adatti per farlo. La sorpresa televisiva dell’anno potrebbe, quindi, essere ancora lei.