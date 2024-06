Ad un anno di distanza dalla morte, avvenuta il 12 giugno 2023, Mediaset e Rai ricorderanno Silvio Berlusconi.

L’omaggio principale di Mediaset, dal titolo Caro Presidente, Un anno dopo, andrà in onda nell’access prime time, a partire dalle ore 20:30, in simulcast sulle principali reti Mediaset, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e TgCom24.

In Caro Presidente, Un anno dopo, documento realizzato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, troveremo le testimonianze, tra gli altri, di Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani, Lina Tombolato, moglie di Ennio Doris, Guido Barilla, Paolo Del Debbio e Antonio Tajani.

Per quanto riguarda i ricordi legati alla televisione, interverranno Carlo Freccero, a cui Berlusconi affidò il compito di dirigere i palinsesti della Fininvest, il primo direttore del Tg5 e attuale direttore del telegiornale di La7, Enrico Mentana, e poi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Urbano Cairo.

Per quanto concerne il calcio, invece, i ricordi saranno affidati ad Arrigo Sacchi, che vinse con il Milan un campionato, una Supercoppa italiana, 2 Coppe dei Campioni, una Supercoppa europea e 2 Coppe Intercontinentali, e Zlatan Ibrahimovic, che con il Milan di Berlusconi vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana.

Silvio Berlusconi: l’omaggio della Rai

Mercoledì 12 giugno 2024, anche la Rai ricorderà Berlusconi con speciali, approfondimenti e servizi dedicati.

Le prime due trasmissioni della giornata che dedicheranno uno spazio a Berlusconi saranno Agorà e UnoMattina Estate.

Filo Diretto – Ricordando Silvio, invece, è il titolo dello speciale di Rainews24, condotto da Roberto Vicaretti, che andrà in onda alle ore 10 con ospiti in studio, collegamenti e contributi filmati.

Si parlerà di Silvio Berlusconi anche ne Il Cavallo e la Torre di Marco Damilano, in onda su Rai 3, mentre in seconda serata, su Rai 1 andrà in onda uno Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Album Berlusconi, invece, è il titolo della sezione dedicata al Cavaliere che sarà presente su RaiPlay.

Giovedì 13 giugno 2024, alle ore 23:15 su Rai 3, infine, la nuova stagione di Mixer. Vent’anni di televisione riproporrà il faccia a faccia di Giovanni Minoli con Silvio Berlusconi del 1994.