Solenni funerali di Stato per Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno 2023 a 86 anni al San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato per controlli programmati in seguito alle difficili condizioni di salute dovuti alla sua leucemia cronica da cui era affetto da qualche anno. Le esequie sono previste mercoledì 14 giugno alle ore 15.00 al Duomo di Milano alla presenza delle maggiori cariche dello Stato, in primis il Presidente Sergio Mattarella. A officiare i funerali ci sarà l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

Per il giorno dei funerali di Berlusconi è stato proclamato lutto nazionale.

Si è complicata, invece, l’organizzazione della Camera Ardente, inizialmente prevista da martedì 13 giugno nello Studio 20, il più grande, di Cologno Monzese. Il timore che arrivino troppe persone ha fatto sì che se ne decidesse la cancellazione, in attesa che siano decisi eventuali altri luoghi nei quali allestirla.

Come seguire i funerali di Berlusconi in diretta tv e live streaming?

Diretta tv sicuramente su Canale 5, che immaginiamo seguirà i funerali di Berlusconi live dal Duomo di Milano con uno Speciale Tg5. Si attendono dettagli sulla programmazione e sugli ospiti.

Vedremo se anche Rai 1 seguirà i funerali di Berlusconi in diretta tv con uno speciale Tg1 o se si preferirà seguire quanto accade con i programmi di striscia, come successo con i funerali di Maurizio Costanzo. Certo, le situazioni sono molto diverse, ma si potrebbe decidere comunque di lasciare la copertura della funzione al Tg concorrente, coprendo quanto accade in Duomo e al di fuori di esso con i programmi del pomeriggio, da Oggi è un altro giorno a La Vita in Diretta. Si attendono dettagli sulla programmazione delle reti Rai per i funerali del Cavaliere.

Diretta dei funerali di Berlusconi anche su La7 con uno Speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il direttore Enrico Mentana a commentare le esequie.

A seguire i funerali di Silvio Berlusconi in diretta tv ci saranno di certo anche le reti all news, da Rai News 24 a Sky Tg24.