Arriva su Canale 5 Signora Volpe, un giallo inglese in tre puntate da 90 minuti l’uno interamente girato in Italia e trasmesso lo scorso anno anche da Sky Investigation. Protagonista è Emilia Fox che interpreta Sylvia Fox, la signora Volpe, una spia inglese che arriva a Panicale in provincia di Perugia e rimane invischiata in alcuni casi, portando l’azione nella provincia del nostro paese tra borghi e paesaggi da favola. Scopriamo insieme questa serie tv che farà compagnia per tre settimane al pubblico di Canale 5.

Signora Volpe, la trama delle puntate

La puntata di mercoledì 19 luglio

1×01 Una zia Preoccupata: la spia inglese dell’MI6 Sylvia Fox arriva in Italia per il matrimonio della nipote dopo aver ricevuto un nuovo incarico che non la soddisfa. Quando lo sposo scompare lasciandosi alle spalle una donna morta, Sylvia inizia un’indagine che parte da una scatola di pizza vuota e da un libro per bambini rubato, e finisce in una drammatica resa dei conti con un assassino. Deciderà di comprare una vecchia casa e trasferirsi a Panicale accanto alla sorella

Signora Volpe, il cast

La protagonista la Signora Volpe del titolo è interpretata da Emilia Fox (Volpe anche lei come il suo personaggio). La serie è creata da Rachel Cuperman e Sally Griffiths (che arrivano dal mondo dell’Ispettore Barnaby), nel cast troviamo Giovanni Cirifera che ha recitato in Tutti Pazzi per Amore, RIS ed è stato Santo Versace in American Crime Story di Ryan Murphy, e qui è il capitano dei Carabinieri Giovanni Riva. Isabel, la sorella di Syliva, è interpretata da Tara Fitzgerald, mentre Imma Piro (Mina Settembre, I Bastardi di Pizzofalcone) è la nipote.

Emilia Fox è Syliva Fox

Tara Fitzgerald è Isabel Vitale

Giovanni Cirifera è il capitano Riva

Matteo Carlomagno è Matteo Vitale

Imma Piro è Antonella Vitale

Mehdi Meskar è Samir

Marienne Leoni è Raffaella Tasso

Jamie Bamber è Adam Haines

Luigi Di Fiore è Ercole Guerra

Andrea Piedimonte Bodini è Salvatore Zampa

Signora Volpe, dove è stata girata?

La serie inglese è stata girata interamente in Italia, tra l’Umbria con in particolare Panicale, e il Lazio tra Roma e il Lago di Bracciano. La protagonista Emilia Fox ha raccontato che nuotavano spesso nel lago e di essere rimasta incantata dalle location.

Signora Volpe 2 ci sarà?

Si, Acorn TV di AMC Networks ha commissionato una seconda stagione sempre composta da 3 puntate prodotta da ITV Studios e distribuita da Baniay Rights. Le riprese sono in corso tra Lazio e Umbria.

Signora Volpe, quante puntate sono?

Tre puntate da 90 minuti compongono la prima stagione di Signora Volpe.

Signora Volpe dove la vedo in streaming?

Le tre puntate della prima stagione sono disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky che le ha rilasciate lo scorso anno. Saranno anche on demand su Mediaset Infinity.