“Siamo in fascia protetta”. Maria De Filippi chiude il microfono a Tina: il racconto di Elisabetta e Sebastiano

Un confronto infuocato al centro dello studio di Uomini e Donne e una conoscenza (forza) già finita. Cosa è successo in puntata

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 26 gennaio, i riflettori si sono accesi sul trono over, con Sebastiano ed Elisabetta al centro dello studio. Il cavaliere e la dama, che si stanno frequentando da alcune settimane, sono stati chiamati da Maria De Filippi a raccontare al pubblico come stia evolvendo la loro conoscenza. Un confronto atteso, che ha permesso di fare il punto sul rapporto tra i due, tra sensazioni, aspettative e prime inevitabili perplessità.

Sebastiano, la conoscenza con Elisabetta e la battute di Tina

È stata Elisabetta, panettiera di Portoazzurro, sull’Isola d’Elba, ad aprire il racconto al centro dello studio. La dama ha spiegato che lei e Sebastiano si sono visti la sera precedente e che l’incontro è stato caratterizzato da piccoli gesti di tenerezza e un bacio. Un racconto apparentemente lineare, che però ha subito riacceso l’attenzione dello studio.

Nelle scorse puntate, infatti, diversi protagonisti avevano ironizzato sulla nota focosità del cavaliere, finita al centro delle polemiche dopo la brusca chiusura della conoscenza con la dama Magda per questioni “intime”, ampiamente dibattute in trasmissione. Un precedente che continua a far discutere e che è tornato prepotentemente a galla durante il racconto di Elisabetta.

A cogliere la palla al balzo è stata, come di consueto, Tina Cipollari. L’opinionista, divertita e pungente, ha più volte interrotto la dama, alimentando l’ilarità generale e stuzzicando i presenti con una delle sue battute al vetriolo: “Vogliamo sapere davvero cosa è successo in esterna, mica siamo in fascia protetta?”. Una frase che ha scatenato risate e commenti in studio e che ha spinto Maria De Filippi ad intervenire: “Si, lo siamo”.

La lite al centro dello studio

La quiete, però, è durata lo spazio di pochi minuti. A rompere l’equilibrio è stato Sebastiano, che ha espresso apertamente il proprio disappunto per la scelta di Elisabetta di non dormire insieme a lui. Una posizione che la dama ha cercato di spiegare, chiarendo come per lei si tratti di un’abitudine maturata nel tempo.

Ma le parole non hanno placato il cavaliere, che ha ribadito con fermezza il suo punto di vista: “Non mi sta bene che voglia dormire da sola, per me non è accettabile che alle due di notte si alza e se ne va”.

La replica di Elisabetta è arrivata immediata, altrettanto netta e carica: “Sono sola da molti anni, per me avere un uomo nel letto significa un’invasione della mia zona“. Uno scontro frontale, che è poi trasceso.

I toni si sono progressivamente accesi, trasformando il confronto in un vero e proprio braccio di ferro emotivo. Fino alla decisione di Sebastiano Mignosa di voltare pagina davanti a tutti, chiedendo di far scendere un’altra donna e dichiarando l’intenzione di iniziare una nuova conoscenza. Una scelta che ha fatto esplodere la reazione di Elisabetta: la dama, visibilmente provata, ha respinto il cavaliere tra le lacrime, lasciando lo studio immerso in un clima di forte tensione.