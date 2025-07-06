Si ferma un Posto al Sole, quando andrà in onda l’ultima puntata (e quando riprenderà)

Come da tradizione, anche nel 2025 la storica soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole, si prenderà una breve pausa estiva. La serie, amatissima dal pubblico italiano e in onda dal 1996, non lascerà però i telespettatori completamente a digiuno di emozioni. Durante l’interruzione estiva, verrà trasmesso un contenuto speciale che ripercorrerà le trame più significative della stagione appena conclusa, introducendo anche alcune piccole novità narrative. Una formula ormai collaudata, che negli ultimi anni ha permesso di mantenere vivo l’interesse del pubblico anche nei mesi più caldi.

A introdurre e commentare gli episodi speciali sarà Rosa Picariello, interpretata da Daniela Ioia. Il suo personaggio, che ha conquistato una crescente popolarità nelle ultime stagioni, prenderà il posto di Raffaele (Patrizio Rispo), che negli anni passati aveva guidato il pubblico attraverso i momenti salienti della serie. Sarà proprio Rosa, in qualità di nuova portinaia di Palazzo Palladini, a fungere da narratrice dello spin-off estivo, accompagnando gli spettatori tra ricordi, emozioni e colpi di scena.

La scelta di affidare a Rosa questo ruolo ha un doppio valore: da un lato consente di approfondire ulteriormente un personaggio che ha già mostrato un notevole potenziale narrativo, dall’altro permette di mantenere una certa continuità affettiva con i fan, evitando un taglio netto con la stagione regolare.

Pausa estiva: date e programmazione

La pausa delle puntate inedite inizierà lunedì 11 agosto 2025 e durerà circa due settimane. Durante questo periodo, non andranno in onda nuovi episodi della soap, ma una raccolta di “best of” intitolata Le Storie di Un Posto al Sole. La programmazione speciale continuerà comunque a essere trasmessa nel consueto orario serale delle 20:50 su Rai 3, mantenendo viva l’abitudine quotidiana dei fan più affezionati.

Il ritorno delle puntate inedite è previsto per il 25 agosto 2025, quando prenderà ufficialmente il via la 30ª stagione della soap. Si tratta di un traguardo importante per una serie che ha saputo rinnovarsi nel tempo, pur restando fedele alle sue radici e ai suoi personaggi storici.

La formula adottata dalla produzione si conferma vincente: piuttosto che interrompere del tutto la programmazione, Un Posto al Sole preferisce offrire una narrazione “parallela”, in grado di tenere compagnia al pubblico, rinforzare l’attaccamento alla serie e introdurre in modo graduale le novità della prossima stagione. Con il ritorno degli episodi inediti alla fine di agosto, ci si aspetta l’avvio di nuove storyline e lo sviluppo di quelle in sospeso, con il rientro di personaggi chiave e l’introduzione di nuove dinamiche.