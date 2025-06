Si ferma Stefano De Martino: stop a Affari Tuoi

Affari Tuoi si ferma anche oggi 9 giugno 2025. Il programma di Stefano De Martino non andrà in onda stasera per dare spazio alla Nazionale Italiana, che gareggerà per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026. Il palinsesto subirà quindi uno stravolgimento, com’era accaduto anche lo scorso venerdì.

La puntata di Affari Tuoi è stata cancellata

Per il game show di Rai 1 si tratta del secondo stop in quattro giorni, dato che anche stasera salterà l’appuntamento con Rai 1 alle ore 20.30. In quella fascia oraria, sarà trasmessa la partita tra Italia e Moldavia, che si terrà nello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Dopo che la Nazionale è stata protagonista di una sconfitta a Oslo contro la Norvegia, gli azzurri dovranno adesso vincere a tutti costi per continuare a restare in corsa per la vittoria del Girone I, che darebbe loro la possibilità di accedere direttamente ai Mondiali 2026, in Canada, Messico e Stati Uniti.

Nel frattempo, sul Nove andrà nuovamente in onda una nuova puntata dello show The Cage – Prendi e scappa con Amadeus e Giulia Salemi. Capitanare un episodio del programma senza la concorrenza di Stefano De Martino potrebbe permettere al conduttore di attirare a sé una buona parte di telespettatori.

Quando torna Affari Tuoi

Il game show di Stefano De Martino aveva saltato già un appuntamento per via della partita Italia – Norvegia, e tornerà quindi in onda martedì 10 giugno, anche se in versione ridotta. La puntata inizierà alle 21.05 e durerà circa 35 minuti, dato che alle 20.30 andrà in onda Buon Vento Italia!, una serata speciale dedicata al ritorno in patria dell’Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare che è stata in giro per il mondo per due anni. Il veliero è salpato da Genova nel 2023 e ha attraversato 5 continenti, 30 Paesi, 35 porti e ha percorso più di 46.000 miglia nautiche. La cerimonia di arrivo verrà trasmesso in diretta e vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.