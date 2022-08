She-Hulk: cast, episodi, info e data di uscita della serie di Disney+

Dopo un percorso davvero lungo e travagliato – è dal 1989 che si parla di far apparire il personaggio in versione live action – She-Hulk è diventata realtà. L’enorme successo dell’Universo Cinematografico Marvel e l’avvento di Disney+ hanno reso finalmente possibile la trasposizione dal fumetto allo schermo della cugina di Bruce Banner, l’avvocato Jennifer Walters che si trasforma in una versione di Hulk e che, al contrario del cugino, è in grado di controllare con una certa facilità.

L’annuncio della lavorazione della serie tv di She-Hulk risale all’agosto 2019, con la conferma che la serie si sarebbe inserita nell’Universo Cinematografico Marvel. She-Hulk: Attorney at Law, questo il titolo completo della serie in uscita su Disney+ dal 18 agosto 2022, chiude la fase quattro dell’MCU televisivo e, cronologicamente, si inserisce qualche anno dopo i catastrofici eventi di Endgame.

Ecco tutto quello che dovete sapere su She-Hulk: Attorney at Law, dalla trama ai personaggi, dal numero di episodio alla durata e alla messa in onda delle puntate.

Da quanti episodi è composta She-Hulk?

La prima, e al momento unica, stagione di She-Hulk: Attorney at Law è composta 9 episodi che avranno una durata di 30 minuti l’uno. I titoli dei singoli episodi non sono ancora stata ufficializzati, neanche quello del primo episodio che è ormai in dirittura d’arrivo.



Se siete fan del binge watching, ci spiace comunicarvi che dovrete attendere l’inizio di ottobre. Disney+, infatti, rilascerà i 9 episodi di She-Hulk con cadenza settimanale a partire dal 18 agosto 2022. Nessuna doppia premiere, nessun doppio finale: gli ultimi due episodi di questa prima stagione arriveranno sulla piattaforma streaming di Disney il 6 e il 13 ottobre. Di seguito tutte le date di uscita degli episodi della nuova serie:

Episodio 1 : 18 agosto 2022

: 18 agosto 2022 Episodio 2 : 25 agosto 2022

: 25 agosto 2022 Episodio 3 : 1 settembre 2022

: 1 settembre 2022 Episodio 4 : 8 settembre 2022

: 8 settembre 2022 Episodio 5 : 15 settembre 2022

: 15 settembre 2022 Episodio 6 : 22 settembre 2022

: 22 settembre 2022 Episodio 7 : 29 settembre 2022

: 29 settembre 2022 Episodio 8 : 6 ottobre 2022

: 6 ottobre 2022 Episodio 9: 13 ottobre 2022

Personaggi e interpreti di She-Hulk

La serie di Disney+ vedrà il ritorno di alcuni personaggi molto amati dell’Universo Cinematografico Marvel, a cominciare da Bruce Banner e Wong. Ecco tutti i personaggi principali di She-Hulk e gli interpreti:

Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) è un avvocato specializzato in casi legali di orientamento sovrumano e può trasformarsi in una versione grande, potente e verde di se stessa, simile a suo cugino Bruce Banner.

Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) è il cugino di Jennifer Walters, l’Hulk dell’Universo Cinematografico Marvel.

Nikki Ramos (Ginger Gonzaga) è la migliore amica di Jennifer.

Emil Blonsky / Abominio (Tim Roth) è un ex ufficiale di origine russa dei Royal Marines Commandos del Regno Unito, riuscito a combinare il siero del super soldato e i raggi gamma per trasformarsi in un mostro umanoide più potente di Hulk. Emil Blonsky è già comparso nel film L’incredibile Hulk, mentre il personaggio di Abominio ha avuto una breve apparizione in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Titania (Jameela Jamil) è una social media influencer dotata di forza sovrumana, ossessionata da She-Hulk.

Mallory Book (Renée Elise Goldsberry) lavora nello stesso studio legale di Jennifer Walters

Wong (Benedict Wong) è il Mago Supremo già visto in Doctor Strage.

Matt Murdock / Daredevil (Charlie Cox)

La storia di Jennifer Walters: come è diventata She-Hulk

Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner, l’Hulk che ormai tutti conosciamo bene. Di professione avvocato, Walters è la figlia dello sceriffo della contea di Los Angeles William Morris Walters e di Elaine Walters, deceduta in un incidente stradale quando Jennifer aveva 17 anni.

La trasformazione in She-Hulk è legata proprio a Bruce Banner, costretto a farle una trasfusione di sangue dopo che la giovane è stata vittima di un agguato da parte degli scagnozzi del boss del crimine Nicholas Trask.

I teaser, i trailer e le clip ufficiali di She-Hulk

Ecco tutti i video ufficiali di She-Hulk diffusi da Marvel e Disney nel corso degli ultimi mesi, dal momento dell’annuncio al giorno di approdo su Disney+:

Ci sarà una seconda stagione di She-Hulk?

Come spesso a accade con serie al debutto, eventuali stagioni successive saranno legate al successo della prima stagione. A oggi Marvel e Disney non hanno ancora confermato o smentito la produzione di una seconda stagione. Di certo, però, il materiale originale non manca: Jennifer Walters è comparsa per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1980 ad opera di Stan Lee e nel corso degli ultimi 40 anni è apparsa in centinaia di avventure, incontrando gli Avengers e i Fantastici 4, diventando membro dei Defenders, della Fantastic Force e dello S.H.I.E.L.D.