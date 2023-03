È destinata a far discutere l’ospitata di Vittorio Sgarbi a Domenica In, andata in scena pochi minuti fa in diretta su Rai1. Non soltanto per l’opportunità di ospitare un politico (Sgarbi è sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, ma anche consigliere regionale in Lombardia, ma anche sindaco di Sutri, ma anche prosindaco a Urbino, ma anche assessore alla cultura a Viterbo, ecc.) all’interno di un contenitore di intrattenimento come quello condotto da Mara Venier, ma anche e soprattutto per le sue parole nei confronti delle donne (nel giorno della festa del papà).

Seduto in studio al fianco delle figlie Evelina (nata nel 2000) e Alba, il critico d’arte, interpellato dalla Venier, ad un certo punto ha spiegato:

La favola che le ho raccontato? Le ho detto: ‘Cerca un uomo ricco e sposalo”.

Ed ancora:

C’era una mia assistente del ’96, una bella ragazza, si chiama Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva: “Quelle del 2000 tutte tr*ie”

L’immediata reazione della padrona di casa si è limitata in un “non è carino dire ‘ste cose, a quest’ora…“.

Soltanto dopo il blocco pubblicitario, Vittorio Sgarbi si è scusato, a modo suo:

Sposare un uomo ricco? Era una battuta, era un inno alla libertà, mi scuso con tutti i moralisti. La battuta sulle tr*ie, invece, non era mia. Quelle del 2000 io le amo tutte, le voglio tutte fedeli. Mi scuso con tutti quei moralisti, persone sagge e intelligenti.

Poco dopo, nel corso dello spazio dedicato ad Al Bano, Mara Venier, che fino a quel momento aveva provato a buttarla in caciara, ha preso posizione più seriamente rispetto alle parole poco prima pronunciate in diretta tv da Vittorio Sgarbi: “Non ha fatto parlare le figlie. Mi scuso, come ha fatto anche lui, e mi dissocio, naturalmente; sposare un miliardario era una battuta e un cattivo consiglio“.

Curiosità finale: nella prima parte dell’intervista, Sgarbi aveva rievocato la polemica a distanza con Michele Bravi che risale a circa un anno fa e che si originò da alcune dichiarazioni rilasciate in un altro programma di Rai1, Dedicato, di Serena Autieri.