Un nuovo appuntamento con l’informazione in prima serata su Rete 4, rete sempre più orientata verso le news e l’approfondimento per il pubblico generalista. Si chiama Sette Giorni il programma che ogni sabato sera affronta i temi legati all’attualità della settimana appena trascorsa. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Sette Giorni Rete 4, puntate

Prima puntata, 22 aprile 2023

La prima puntata del programma si occupa delle polemiche sulla vignetta pubblicata da “Il Fatto Quotidiano”, della scissione del Terzo Polo e del caso della strage di Erba. Tra gli ospiti, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva.

Sette Giorni Rete 4, quando va in onda?

Il programma va in onda a partire dal 22 aprile 2023, ogni sabato sera dalle 21:20 alle 23:30 circa, occupando così la fascia di prima serata del sabato di Rete 4.

Sette Giorni Rete 4, cos’è?

In ogni puntata, il programma targato Videonews analizza i temi della settimana al centro dell’attenzione mediatica che hanno diviso l’opinione pubblica. Dalla politica alla cronaca si ripercorrono, in compagnia di ospiti e opinionisti, i fatti che sono stati trattati nei programmi di approfondimento giornalistico di Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi. Il programma va in onda in diretta dagli studi del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese (Milano); la regia è di Dario Calleri.

Sette Giorni Rete 4, conduttrice

Alla guida del programma c’è Elena Tambini, giornalista che il pubblico di Rete 4 conosce già, in quanto conduttrice del Diario del Giorno del Tg4. Nata nel 1988, dopo il diploma al Liceo Classico ha conseguito la Laurea in Economia e Gestione dei Beni culturali e dello Spettacolo e, successivamente, in Comunicazione d’Impresa, dei Media e delle Organizzazioni complesse.

Lavora in Mediaset dal 2015, diventando volto di NewsMediaset e di TgCom24. Ha anche affiancato Gianluigi Nuzzi in Quarto Grado e, vista la sua esperienza da arbitro di calcio FIGC, ha fatto parte del cast di Balalaika, il programma Mediaset in occasione dei Mondiali di Calcio 2018. Nello stesso anno ha anche condotto Pressing.

Sette Giorni Rete 4 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Rete 4, si può vedere Sette Giorni anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.