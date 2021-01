L’aumento dei casi di Covid-19 a Los Angeles ha spinto il Dipartimento della Salute della Contea a chiedere alle major di ritardare l’inizio delle riprese delle principali serie tv USA per contenere i contagi. E così molti dei titoli più popolari torneranno in onda più tardi del previsto: Grey’s Anatomy, This is Us, 9-1-1 sono tra le serie costrette a rimandare il ritorno sul set e di conseguenza a postporre il rientro dopo lo hiatus stagionale, che quindi si allunga.

Non tutte le major hanno adottato tempi e strategie identiche: ABC Disney Studios è stata l’ultima, in ordine di tempo, ad annunciare il ritardo e riprenderà le lavorazioni il 18 gennaio al posto del previsto 11 gennaio, slittando (per ora) di una sola settimana. Tra le secie coinvolte Grey’s Anatomy, Station 19, Black-ish, Mixed-ish e Rebel, oltre a 911, 911: Lone Star e Last Man Standing targate Fox e ad American Crime Story: Impeachment, American Horror Story, firmate FX.

CBS Studios (NCIS, NCIS: Los Angeles, SEAL TEAM, Why Women Kill and Diary of a Future President), Warner Bros TV (Mom, Shameless, Lucifer,Young Sheldon), Sony Pictures (The Goldbergs, Atypical) e Universal TV (Good Girls e Never Have I Ever) avevano già annunciato uno slittamento delle riprese che dal 4 gennaio saranno avviate l’11.

In questa lista inizialmente c’era anche NBC, che però ha rivisto i suoi piani e ha allungato ulteriormente lo hiatus rimandando l’apertura dei set di This Is Us di un’ulteriore settimana arrivando così al 18 gennaio, stessa data scelta l’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine da parte di Universal.

“La maggior parte delle produzioni d’intrattenimento estenderanno la propria pausa fino alla seconda o terza settimana di Gennaio, se non di più”

ha dichiarato la presidente del SAG-AFTRA Gabrielle Carteris, che sottolinea come il ritardo permetta di avere più tempo per testare i lavoratori, mentre si mettono a punto ulteriori misure restrittive tra cui l’ulteriore riduzione delle presenze necessarie sui set delle serie tv USA.