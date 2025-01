A febbraio 2025, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre alcune novità molto attese come l’arrivo di L’arte della gioia. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a febbraio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a febbraio 2025

Febbraio 2025 sarà per gli abbonati Sky e NOW un mese di interessanti e attese novità ma anche di graditi ritorni, in cui poter godere anche dei finali di stagione di Outlander e della miniserie Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103. Sicuramente i fan dei polizieschi aspettano le nuove puntate di Law & Order: Special Victims Unit (o semplicemente SVU come lo chiamano tutti) arrivato alla stagione 26, iniziata lo scorso ottobre negli Stati Uniti. Ultima stagione per il medical drama canadese Transplant che debutta il 10 febbraio.

1 sabato – Outlander s.7 (finale di stagione)

s.7 (finale di stagione) 2 domenica – Law & Order: SVU s.26 (episodi settimanali)

s.26 (episodi settimanali) 4 martedì – I delitti della bella di notte s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 10 lunedì – Transplant s.4 (episodi settimanali)

Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103 (finale)

s.4 (episodi settimanali) (finale) 17 lunedì – The White Lotus s.3 (episodi settimanali)

s.3 (episodi settimanali) 28 venerdì – L’arte della gioia, miniserie

The White Lotus – Terza stagione (dal 17 febbraio)

Torna la pluripremiata serie tv di HBO The White Lotus, con la terza stagione che sarà ambientata in Thailandia. Dopo le Hawaii e la Sicilia, una nuova location da sogno per la serie di Mike White. Il ritorno di Natasha Rothwell dopo la prima stagione, serve a ricordare che non siamo davanti a un’antologia pura ma che c’è un legame tra le varie stagioni della serie che è stata già rinnovata per una quarta stagione. Naturalmente l’anima della serie sono i suoi personaggi che saranno interpretati da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger e Aimee Lou Wood.

L’arte della Gioia – miniserie (dal 28 febbraio)

Presentata all’ultima edizione del Festival di Cannes, uscita in due parti al cinema, arriva dal 28 febbraio la miniserie L’Arte della gioia, adattamento dello scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), realizzato da Valeria Golino. Al centro la storia di Modesta (Tecla Insolia) nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera, in una terra povera. Spinta da un forte desiderio di conoscenza, amore, libertà è disposta a tutto per ottenere la sua felicità, senza piegarsi alle regole di una società oppressiva e patriarcale. Nel cast troviamo Jasmine Trinca nei panni di Leonora, la madre superiora del convento che accoglie Modesta da bambina.

Febbraio 2025 su Sky e NOW oltre le serie tv

Non solo serie tv a febbraio 2025 su Sky e NOW, diamo uno sguardo anche ai film più interessanti in arrivo nel corso del mese a partire da The Bikeriders (il 3) con Austin Butler e Tom Hardy, passando per Campo di Battaglia (il 7) il film di Gianni Amelio presentato al Festival di Venezia, con Alessandro Borghi; Limonv (il 9) film Sky Exclusive con Ben Whishaw (Black Doves) nei panni dello scrittore e politico russo, adattamento del romanzo di Emmanuel Carrere; Horizon: An American Saga – Capitolo 1 (il 10) il film di e con Kevin Costner; Furiosa: A Mad Max Saga (il 24), quinto capitolo della saga di George Miller.

Nel corso del mese di febbraio 2025 arriverà su Sky Documentaries Lockerbie – La vera storia dell’attentato un documentario in onda il 10 febbraio dopo il finale della miniserie che tratta lo stesso tema. Sempre su Documentaries ma il 13 arriverà Frammenti di un percorso amoroso un documentario realizzato da Chloé Barreau che da quando aveva 16 anni ha filmato i suoi amori incontrati tra Parigi e Roma.

Domenica 23 febbraio su Sky Crime ci sarà Fiumicino: Operazione Sex & Clean il racconto di un’operazione di polizia partita casualmente e che ha fatto scoprire una rete internazionale di narcotraffico. Il 24 e il 25 ci sarà Lo Scandalo P. Diddy documentario in due parti sul recente scandalo. Il 26 febbraio su Sky Documentaries ci sarà Mauro Rostagno: L’uomo che voleva cambiare il mondo, documentario realizzato da Roberto Saviano per ripercorrere la storia dell’uomo ucciso nel 1988 dalla mafia.