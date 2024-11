Sky e Now, tutte le nuove serie tv in uscita a dicembre 2024

A dicembre 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre alcune novità molto attese come l’arrivo di Piedone – Uno sbirro a Napoli. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a dicembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a dicembre 2024

Mese di novità e attesi ritorni quello che ci aspetta su Sky e in streaming su NOW a dicembre 2024. Perché torna l’appuntamento con il martedì dei Chicago con le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med a poche settimane di distanza dal debutto USA. Ma tornano anche due serie tv rimaste in sospeso da tempo: Yellowstone e Outlander.

2 lunedì – Piedone. Uno sbirro a Napoli s.1 (episodi settimanali)

s.1 (episodi settimanali) 4 mercoledì – Chicago Med s.10 – Chicago Fire s.13 – Chicago PD s.12

s.10 – s.13 – s.12 6 venerdì- The day of the Jackal s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 14 sabato – Outlander s.7B (episodi settimanali)

s.7B (episodi settimanali) 20 venerdì – Yellowstone s.5B (episodi settimanali)

s.5B (episodi settimanali) 23 lunedì – Dune: Prophecy (finale)

(finale) 29 domenica – Law & Order s.23 (finale di stagione)

s.23 (finale di stagione) 30 lunedì – The Walking Dead: The Ones who Live s.1 (episodi settimanali)

Piedone – Uno sbirro a Napoli. Prima stagione dal 2 dicembre

Piedone – Uno sbirro a Napoli è una produzione originale Sky Italia prodotta da Wildside (gruppo Fremantle) e Titanus, che vuole rendere omaggio al mitico Piedone Lo Sbirro con Bud Spencer. Salvatore Esposito è l’ispettore Palmieri cresciuto seguendo gli insegnamenti di Piedone e che torna a Napoli per chiudere i conti con il suo passato. Finirà a lavorare con la determinata commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) e con Michele Noviello (Fabio Balsamo). La serie non è un reboot ma un sequel del vecchio film, è formata da 4 episodi che hanno una durata di circa 80-90 minuti sul modello di I delitti del BarLume e Petra, per questo è considerata di Sky Cinema.

Outlander – settima stagione dal 20 dicembre

A oltre un anno di distanza dalla prima metà della settima e ultima stagione, torna Outlander la serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Continua la storia d’amore tra Claire Randall (Caitríona Balfe) e Jamie Fraser (Sam Heughan). La terra che i Fraser chiamano casa sta cambiando, per proteggere quanto hanno costruito devono affrontare la guerra rivoluzionaria. Il conflitto li porta fuori dalla Carolina del Nord e nel cuore di questa lotta per l’indipendenza, Jamie, Claire, Brianna e Roger si trovano di fronte a decisioni impossibili, potenzialmente in grado di distruggere la loro famiglia.

Yellowstone – quinta stagione dal 20 dicembre

Dopo il controverso addio di Kevin Costner, torna Yellowstone con la seconda parte della quinta e ultima stagione. John Dutton è stato trovato morto nel bagno del governatorato del Montana, ucciso da un colpo di arma da fuoco. Tutti gli indizi puntano verso Jamie Dutton, che nel frattempo ha provato a insabbiare tutto. Beth e Kayce, sono determinati a scoprire la verità e decidono di chiedere aiuto a Rip Wheeler. Al centro dei nuovi episodi ci sarà la lotta tra Jamie e Beth, in quella guerra civile tra Dutton che compromette il destino del ranch.

The Walking Dead: The Ones who live – prima stagione dal 30 dicembre

L’ultimo degli spinoff di The Walking Dead è anche il primo ad arrivare su Sky. The Ones who live riporta nel mondo di Walking Dead sia Rick che Michonne (Andrwe Lincoln e Danai Gurira). La serie racconta il loro viaggio attraverso un paesaggio devastato e pericoloso, con i due protagonisti che affrontano nuove minacce e sfide. In un mondo che continua a evolversi, i due si ritrovano ad affrontare non solo i pericoli esterni, ma anche la lotta per riconnettersi, riscoprire la speranza e ricostruire una vita insieme.

Dicembre su Sky e NOW oltre le serie tv

Il 5 dicembre ci sarà l’attesa finale di X Factor 2024 in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. La settimana successiva debutta così Masterchef Italia con la sua nuova stagione e il ritorno di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo in giuria. In questa nuova edizione i giudici hanno annunciato di voler cambiare regole e schemi, prove e meccanismi per rendere il percorso ancora più insidioso. E a proposito di Masterchef, l’11 dicembre arriva Masterchef Australia Dessert Masters.

Tra i documentari Sky Documentaries proporrà Reinhold Messner – La Montagna sacra il 9 dicembre; ci saranno il documentario su Elizabeth Taylor il 27, Leggende del Tennis il 28, Mostruosamente Villaggio.

Su Sky Arte il giorno di Natale ci sarà Natale Fuori Orario – Vinicio Capossela un documentario sui concerti per le feste di Capossela al Fuori Orario della provincia reggiana. Sempre il giorno di Natale ma su Sky Crime arriva Diana – Morte di una principessa.