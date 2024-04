Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a Maggio 2024

A Maggio 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con il ritorno di un format ormai consolidato come Celebrity Hunted. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Maggio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a Maggio 2024

Il mese di Maggio su Prime Video sul fronte delle serie tv vede l’arrivo di una serie romantica Young Adult tedesca Maxton Hall tratta dal romanzo Save Me e della seconda stagione del thriller western fantascientifico Outer Range.

9 Maggio – Maxton Hall – The World Between Us s.1

s.1 16 Maggio – Outer Range s.2

s.2 24 Maggio – Dom s.3 (brasiliana)

Maxton Hall – The World Between Us – Prima stagione (9 maggio)

La serie di produzione tedesca è l’adattamento del romanzo Save Me di Mona Kasten e racconta la vita di un ricco ragazzo James Beaufort che nell’istituto privato Maxton Hall incontra Ruby Bell una studentessa con una borsa di studio. Ruby sarà testimone di un fatto che potrebbe cambiare le sorti della scuola e si scontrerà con James ma ben presto i sentimenti tra loro cambieranno e Ruby finirà travolta dal mondo privilegiato di James mentre il ragazzo resterà affascinato dalla vita semplice di lei. Niente di apparentemente nuovo sul fronte YA.

Outer Range – Seconda stagione (16 maggio)

Torna la serie con Josh Brolin Outer Range con nuovi colpi di scena. Western moderno a tinte fantascientifiche la serie racconta la storia di Royal Abbott, proprietario di un ranch che lotta strenuamente per la sua terra e per la sua famiglia e che si imbatte in un fenomeno inspiegabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming, sotto la forma di un’oscura voragine. Il mistero che circonda questo abisso senza fondo, apparso in un appezzamento del ranch della famiglia Abbott, si infittisce ancora di più nel corso della seconda stagione, mentre Royal e sua moglie Cecelia (Lili Taylor) tentano di tenere unita la famiglia dopo l’improvvisa scomparsa della nipote.

Non solo serie tv su Prime Video a Maggio 2024

Il mese di Maggio 2024 su Prime Video è caratterizzato dall’arrivo della quarta edizione di Celebrity Hunted dal 6 maggio con le prime 3 puntate (il 13 le tre finali). Gli otto vip in fuga sono: Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Il 2 maggio sarà disponibile l’atteso film The Idea of You con Anne Hathway e Nicholas Galitzine, la storia di una donna che intraprende una storia d’amore con un ragazzo più giovane di lei famoso cantante di una band. Il 3 maggio ci sarà la terza stagione di Clarkson’s Farm mentre il 9 maggio debutta il reality The Goat in cui 14 star di reality vanno a vivere in una villa sfidandosi per conquistare il premio finale.

N.B.. l’articolo potrebbe subire variazioni con eventuali aggiornamenti e modifiche negli annunci mensili di Prime Video.