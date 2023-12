Prime Video, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2024

A Gennaio 2024, Prime Video aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Prime Video a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Prime Video a gennaio 2024

Tra le serie tv in arrivo a gennaio 2024 su Prime Video prosegue ogni venerdì fino al 19 gennaio, l’appuntamento con la seconda stagione di Reacher, action thriller con al centro il personaggio creato da Lee Child nella sua saga letteraria. Oltre alle novità in arrivo come l’italiana No Activity – Niente da Segnalare o la miniserie Expats, a gennaio 2024 saranno tolte dal catalogo Mad Man (il 14 gennaio) e Love Bugs (il 31 gennaio). Inoltre ci teniamo a sottolineare che il 25 gennaio non arriverà in Italia Zorro, infatti la serie prodotta da Secuoya e distribuita da Mediawan sarà rilasciata su Prime Video solo in alcuni paesi tra Spagna e Sudamerica e in Italia i diritti al Mipcom di Cannes sono stati acquistati da Mediaset. Vediamo l’elenco delle serie tv in arrivo a gennaio 2024 su Prime Video:

1 gennaio – Marry My Husband s.1 (K-drama con un episodio ogni lunedì e martedì); I Cesarorni s.1-6; Naruto: Shippuden s.3

s.1 (K-drama con un episodio ogni lunedì e martedì); I Cesarorni s.1-6; Naruto: Shippuden s.3 9 gennaio – Dragonball Z s.2

s.2 16 gennaio – Gundam Ms 08 th Team s.1; Gundam 0080 La Guerra in tasca s.1

s.1; s.1 18 gennaio – No Activity. Niente da Segnalare s.1

s.1 19 gennaio – Hazbin Hotel s.1 (animata)

s.1 (animata) 26 gennaio – Expats , miniserie (episodi settimanali)

, miniserie (episodi settimanali) 31 gennaio – Fairy Tail s.7

Le Serie tv Prime Video di Gennaio 2024 da non perdere

Gli anime, il dramma coreano Marry My Husband su una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica, la Hong Kong di Expats, c’è tanto oriente a Gennaio 2024 su Prime Video.

No Activity. Niente da Segnalare – Stagione 1 (dal 18 gennaio)

No Activity – Niente da Segnalare è una commedia italiana in 6 episodi adattamento di un format australiano che ha anche avuto una versione americana. Prodotta da Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) e MGM Studios, diretta da Valerio Vestoso, No Activity – Niente da Segnalare è una storia di attese. Ci sono due criminali che aspettano un carico importante, due poliziotti pronti per il blitz per fermarli, due operatrici della centrale di polizia pronte per far partire i rinforzi. Ma tutti sono in attesa di questo carico che tarda ad arrivare. Al di là delle diverse situazioni da scoprire è il cast a rendere interessante questa serie. Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi sono i poliziotti, Fabio Balsamo e Rocco Papaleo i criminali, Emanuela Fanelli e Carla Signoris le poliziotte della centrale. E poi le guest star Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, con Francesco Pannofino e con Diego Abatantuono.

Expats – miniserie (dal 26 gennaio)

Expats è una miniserie in sei episodi con i primi due diffusi il 26 gennaio e gli altri settimanalmente fino al 23 febbraio. Diretta da Lulu Wang la miniserie è basata sul romanzo omonimo scritto da Janice Y. K. Lee. Ambientata a Hong Kong nel 2014 la serie racconta le storie di tre donne statunitensi Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano dopo una tragedia familiare. Al centro la natura del privilegio e quello che succede quando la separazione tra vittimismo e colpevolezza diventa sempre più labile. Nicole Kidman è anche produttrice.

Non solo serie tv su Prime Video a gennaio 2024

Su Prime Video dal 4 gennaio 2024 arriva lo show Karaoke Night – Talenti senza vergogna, uno show in cui 6 vip si sfidano a colpi di canzoni riuniti in una sola notte all’interno di un locale. Dargen D’Amico è il conduttore mentre i vip sono Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Il 5 gennaio arriva James May: Our Man in India, il nuovo viaggio lungo 3mila miglia di James May dal Mar Arabico al Golfo del Bengala. Tanti i film in arrivo dalle esclusive come Il Nemico con Paul Mescal e Saoirse Ronan alle prime visioni come Killers of the Flower Moon che a sorpresa pur essendo un film Apple, arriva nel catalogo Prime Video.