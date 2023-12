A Gennaio 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Gennaio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Gennaio 2024

Tra le serie tv in arrivo a Gennaio 2024 su Paramount+ troviamo sia titoli in contemporanea con gli Stati Uniti che altri che arricchiscono il catalogo italiano della piattaforma. Debuttano la miniserie The Woman in the Wall prodotta per BBC e Showtime con Ruth Wilson, la serie prequel del film Sexy Beast ma anche il primo spinoff australiano di NCIS dal titolo NCIS: Sydney. Inoltre il 14 gennaio ci sarà il finale della prima stagione di The Curse.

12 gennaio – Skymed (2a stagione)

(2a stagione) 18 gennaio – NCIS: Sydney (1a stagione)

(1a stagione) 20 gennaio – The Woman in the Wall (miniserie)

(miniserie) 25 gennaio – Sexy Beast (1a stagione)

Skymed – stagione 2 (dal 12 gennaio)

La serie canadese Skymed segue la vita di giovani medici e dei piloti che guidano le ambulanze aeree nel Canada settentrionale. Le storie personali si intrecciano con i salvataggi più estremi in zone remote della nazione. Nella nuova stagione ci saranno salvataggi ancora più estremi mentre il gruppo di professionisti cercando di fare affidamento l’uno con l’altro per sopravvivere a 20mila piedi d’altezza.

NCIS: Sydney – stagione 1 (dal 18 gennaio)

Prima serie del franchise NCIS fuori dagli USA, NCIS: Sydney, sullo sfondo di una delle città portuali più belle al mondo, affronta anche le tensioni internazionali nell’Indo-Pacifico. Per questo nasce una task force multinazionale tra Polizia Federale Australiana e NCIS americana per controllare i crimini navali. Olivia Swann e Todd Lasance sono i protagonisti.

The Woman in the Wall – miniserie (dal 20 gennaio)

Rilasciata già nel Regno Unito da BBC, arriva dal 20 gennaio su Paramount+ in Italia (in contemporanea con Showtime negli USA) la miniserie The Woman in the Wall creata da Joe Murtagh con Ruth Wilson e Dylan McCormack. Un giallo gotico con al centro Lorna Brady che in una piccola e fittizia cittadina irlandese, una mattina si sveglia trovando un cadavere di una donna in casa. Lorna soffre da tempo di sonnambulismo estremo da quando a 15 anni è stata rinchiusa nel convento di Kilkinure, sede di una delle famigerate Magdalene Laundries per donne d’Irlanda. Lì Lorna diede alla luce sua figlia Agnes, che le fu crudelmente sottratta e di cui Lorna non ha mai conosciuto il destino. Il detective Colman Akande sta indagando su Lorna per una vicenda slegata dal cadavere.

Sexy Beast – stagione 1 (dal 25 gennaio)

Prequel del film omonimo, Sexy Beast racconta la relazione tra Gal e Don nella Londra degli anni ’90, ma la relazione nascente tra Gal e DeeDee rischia di mandare tutto all’aria. James McArdie interpreta Gal Dove, Emun Elliott è Don Logan due migliori amici e ladruncoli di provincia dell’East London. Sarah Greene è Deedee star del cinema per adulti, Stephen Moyer interpreta Teddy Bass un criminale in ascesa.

Non solo serie tv su Paramount+

Il 17 gennaio su Paramount+ ci sarà il finale della nuova stagione di Ex on the Beach Italia condotta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Non è l’unico titolo proposto da Paramount+ che guarda oltre il mondo delle serie tv. Arrivano diversi documentari e docu-serie. Dal 1° gennaio The Changemakers che in 8 episodi racconta le comunità che lavorano per un futuro migliore; Le Grandi Migrazioni: Patagonia; De La Calle dal 23 gennaio sulla diaspora latina raccontando anche l’evoluzione della musica e delle culture urbane.