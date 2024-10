Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Novembre 2024

A novembre 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix di novembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a novembre 2024

Inutile sottolineare come anche novembre 2024 sarà un mese particolarmente ricco su Netflix. Ormai è chiaro come a differenza delle altre piattaforme, Netflix insegua la quantità portando ogni mese titoli provenienti da tutto il mondo per soddisfare i gusti dei suoi abbonati ma anche per fare in modo che abbiano sempre qualcosa di nuovo da vedere.

7 giovedì – Born fot the Spotlight s.1 (Taiwan)

Outer Banks s.4B

8 venerdì – Mr. Plankton, miniserie (Corea del Sud)

La Gabbia s.1 (Francia)

Rapina al Banco Central , miniserie (Spagna)

13 mercoledì – Le mamme dei pinguini s.1 (Polonia)

Sorelle Guerra s.1 (Messico)

14 giovedì – Beyond Goodbye s.1 (Giappone)

20 mercoledì – Adorazione s.1 (Italia)

21 giovedì – A man on the Inside s.1

22 venerdì – L'imperatrice s.2

The Helicopter Heist , miniserie (Svezia)

28 giovedì – Cobra Kai s.6B

The Madness , miniserie

Asaf s.1 (Turchia)

29 venerdì – Senna, miniserie

Le serie tv Netflix da non perdere a novembre 2024

Avendo tanti titoli provenienti da tutto il mondo non è sempre facile selezionare in anticipo le serie tv da non perdere. Tra le serie tv in arrivo a novembre su Netflix troviamo la seconda stagione di L’Imperatrice, la seconda parte della quarta stagione di Outer Banks e la seconda parte dell’ultima stagione di Cobra Kai (con la terza parte conclusiva in arrivo nel 2025). Vediamo alcune delle novità in arrivo.

Rapina al banco central – prima stagione – 8 novembre

Rapina al Banco Central è ambientata a Barcellona nel 1981 e vede nel cast Miguel Herràn e Maria Pedraza che hanno già fatto parte di due serie cult spagnole di Netflix come Elite e La casa di carta. Tre mesi dopo il tentativo di colpo di stato al Congresso dei deputati, undici uomini incappucciati entrano nella sede della Banca centrale di Barcellona. Quella che inizia come una spettacolare rapina diventa presto un serio ostacolo alla democrazia spagnola, istituita di recente. I rapitori tengono in ostaggio nella banca più di duecento persone e minacciano di ucciderle se il governo non rilascia il colonnello Tejero e altre tre persone a capo del 23-F.

Adorazione – prima stagione – 20 novembre

Basata sul romanzo di Alice Urciuolo, Adorazione è una serie young adult ambientata nella zona di Sabaudia e in arrivo il 20 novembre su Netflix. La scuola è appena finita, i turisti stanno per invadere le spiagge ed Elena non sogna altro che lasciare l’agro pontino. Improvvisamente la sedicenne scompare, i suoi amici sembrano nascondere qualcosa. Sarà l’inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale.

A man on the inside – prima stagione – 21 novembre

Ted Danson è il protagonista di A man on the inside una commedia ideata da Mike Schur e ispirata da The Mole Agent film documentario candidato nel 2021 all’Oscar. Al centro c’è un pensionato, Charles, che nel cercare qualcosa di nuovo nella sua vita, risponde a un annuncio di un investigatore privato e va sotto copertura in una casa di riposo.

The Madness – miniserie – 28 novembre

Colman Domingo è il protagonista di The Mandness, un consulente politico diventato opinionista televisivo che è l’unico testimone dell’omicidio di un noto suprematista bianco avvenuto nella foresta di Poconos e viene incastrato per il crimine. Muncie è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per scagionarsi e svelare un complotto globale prima che sia troppo tardi. Lungo la strada si ricongiungerà con la sua famiglia, troverà alleati improbabili e combatterà contro la disinformazione in un’epoca di post-verità.

Senna – miniserie – 29 novembre

La miniserie Senna in sei episodi racconta la vita di Ayrton Senna dall’inizio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino.

Netflix a novembre 2024 oltre la fiction

Tra gli appuntamenti non di fiction del mese di novembre c’è Paul vs Tyson: Conto alla rovescia che segue la preparazione della sfida tra Jake Paul e Mike Tyson. Arrivano inoltre le nuove stagioni di Rhythm + Flow (con il debutto anche della versione Brasiliana), Zombiverso, Love Village, Chef’s Table, mentre debutta L’amore è cieco: Argentina. Per gli appassionati di true crime arriva 900 giorni senza Anabel, la storia di Anabel Segura scomparsa il 12 aprile del 1993 attraverso le conversazioni originali inedite registrate dagli agenti di polizia.