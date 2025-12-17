Serie tv e mafia, il DDL Varchi divide: tutela morale o rischio censura?

Tra i disegni di legge c’è l’ipotesi di un nuovo decreto che punta a punire “l’apologia dei comportamenti mafiosi” e chiama in causa anche numerose serie tv su questo argomento. Tra allarmi per la libertà creativa e richieste di argini, il dibattito esplode.

Il tema è prepotentemente diventato rilevante in queste ultime ore in Parlamento ma arriva subito anche nei nostri salotti, perché parla di ciò che guardiamo ogni sera: serie, film, contenuti social.

Una proposta che fa discutere

La proposta di legge è quella presentata da Maria Carolina Varchi (FdI) e mira a introdurre l’articolo 416-bis.2 nel codice penale, con l’obiettivo di colpire l’apologia di comportamenti mafiosi. Nel dibattito pubblico, però, il punto non è solo la lotta alla criminalità: è la definizione di “esaltazione” e la linea sottile tra racconto, denuncia e fascinazione.

Per i sostenitori del disegno di legge la questione è semplice: in un’epoca in cui l’estetica del crimine corre veloce, l’idea che certi contenuti possano diventare modelli da emulare non è più un’ipotesi astratta. Il problema, dicono, non è raccontare la mafia, ma mitizzarla: quando un boss diventa icona, quando un linguaggio o un codice di comportamento viene replicato sui social, quando il male si fa stile. In questa lettura, una norma ad hoc avrebbe lo scopo di colmare un vuoto e di responsabilizzare chi produce e diffonde contenuti, senza colpire l’inchiesta o il racconto critico.

Le critiche: “zona grigia” e libertà creativa

Sul fronte opposto, molte voci del mondo dello spettacolo e della cultura vedono un rischio concreto: una norma formulata in modo ampio potrebbe trasformare l’arte in “zona grigia” e spingere autori e produzioni verso l’autocensura. Marco D’Amore, legato a doppio filo all’immaginario di una serie di enorme successo come Gomorra, ha reagito con una provocazione: “Certo che se passa una legge del genere, ci faremo arrestare in parecchi – dice l’attore – si tratta di narrativa e interpretazione. Punire le idee è sempre sbagliato…”

Anche Roberto Saviano ha parlato di “censura mascherata da tutela morale a preoccuparci dovrebbe essere sempre il silenzio e non la narrazione, è il silenzio il terreno su cui la mafia prospera”.

Il nodo vero: interpretazione e conseguenze

In mezzo a cercare di dare una interpretazione e una chiave attuativa ci sono i giuristi, che riportano la discussione al punto decisivo: l’elemento intenzionale. Se l’intento apologetico diventa materia interpretativa, è facile immaginare contenziosi e incertezze, con effetti a cascata su piattaforme, broadcaster e finanziamenti. Paradossalmente, proprio alcune serie finite nel mirino sono state sostenute da fondi pubblici: un corto circuito che rende la discussione ancora più politica.

La partita al momento si sposta su un piano etico, molto teorico. Da una parte la glorificazione del crimine dall’altra l’esigenza di proteggere la libertà di poterlo raccontare.