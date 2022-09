Mese da cult Ottobre 2022 per Disney+ tra vecchi e nuovi. Una serie tv cult come The Walking Dead arriva al suo canto del cigno: in contemporanea con gli USA dal 3 ottobre arrivano gli ultimi 8 episodi della stagione 11 con cadenza settimanale. Un cult italiano di ritorno è Boris in arrivo il 26 ottobre con l’attesa quarta stagione, un recupero targato Disney per una serie nata sui vecchi canali Fox. Infine un “cult” contemporaneo come The Bear molto apprezzato dalla critica americana, con Jeremy Allen White di Shameless alle prese con la cucina di una paninoteca di Chicago.

Disney+ Ottobre 2022 le nuove serie tv in streaming

3 Ottobre

The Walking Dead s.11C: appuntamento settimanale a poche ore di distanza dagli USA con gli ultimi episodi della storica serie tv.

5 Ottobre

The Bear s.1: Jremy Allen White è il protagonista di questa acclamata serie tv che negli USA è diventata un piccolo grande cult su FX. Carmen “Carmy” Berzatto è un giovane chef che è costretto a tornare a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, dopo un lutto che ne ha rotto l’equilibrio. Dovrà affrontare una realtà completamente diversa rispetto a quella cui era abituato.

12 Ottobre

Candy – Morte in Texas: Jessica Biel è protagonista di una miniserie tratta da una storia vera. Candy Montgomey madre e casalinga del 1980, ha fatto tutto come si deve, pianificando persino le trasgressioni. Quando le esplode la voglia di libertà le conseguenze saranno letali.

Cambio di Direzione – Big Shot s.2: John Stamos torna nei panni dell’allenatore di basket Marvyn Korn costretto ad allenare una squadra di basket femminile. Dopo la promozione in D-2 prova a portare le sue ragazze in diretta tv su ESPN e per questo recluta una promessa del beach volley allontanata dai campi e in cerca di riscatto un po’ come lui. Intanto però deve fare i conti con il “tradimento” di Holly.

19 Ottobre

Les Amateurs s.1: serie francese, al centro Vincent 32enne, lasciato dalla ragazza che è anche il suo capo al Consiglio regionale della Meurthe et Moselle; Alban (45 anni) vive con la madre e lavora alle poste, i due si troveranno in una rete di crimini e cospirazioni dopo che Vincent risponde a un telefono sul luogo di un incidente.

The Good Doctor s.1-4

Damages s.1-5

26 Ottobre

Boris s. 4: la serie italiana cult torna con un una nuova stagione per raccontare ancora una volta il dietro le quinte del cinema e della tv italiana. Ma la storica troupe deve fare i conti con un mondo completamente cambiato, in cui i social, gli influencer dettano legge e le piattaforme streaming sono i “nuovi padroni”.

Star Wars: Tales of the Jedi s.1: nuova serie animata originale dal mondo di Star Wars.

Disney+ Ottobre 2022 le serie tv che proseguono (o terminano)

Termina giovedì 13 ottobre la prima stagione della divertente serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law con Tatiana Maslany nei panni della cugina di Hulk. Nel corso del mese proseguono ogni mercoledì con un episodio a settimana Andor (la serie Star Wars) e le serie tv The Old Man, Stoffa da Campioni – Cambio di gioco 2, May it Please the Court e Women in Taipei.

The Old Man è una serie tv americana con Jeff Bridges nei panni di un ex spia che si era ritirata quando è costretta a tornare in azione per difendere se stesso e i suoi cari dai suoi nemici ma anche dalla stessa CIA. Women in Taipei è il remake di Taiwan di una serie coreana, al centro delle amiche che facevano parte di una gang e ora stanno provando a cambiare vita. May it Please The Court è un legal drama coreano con al centro l’avvocato Noh Chakhee che decide di diventare un difensore pubblico e collabora con un eccentrico collega.

Disney+ ottobre 2022 altro intrattenimento

Ottobre è il Black History Month e per celebrarlo la piattaforma di streaming porta in Italia i documentari Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X e Soul of a Nation: Scream Queens Rising, rispettivamente il 7 e il 14 ottobre, in cui saranno affrontate la figura di Malcolm X e della rappresentazione delle donne nere sullo schermo. Ottobre è anche il mese di Halloween e non mancano i film e gli speciali dedicati alla festa raccolti in quello che è stato ribattezzato “Hallowstream”. Infine il 12 ottobre arriva la docu serie The Captain prodotta da ESPN e che racconta la vita di Deker Jeter capitano dei New York Yankees di baseball.