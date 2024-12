Disney+, tutte le nuove serie in uscita a gennaio 2025

A gennaio 2025 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a gennaio 2025 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a gennaio 2025

Tra novità, ritorni, finali di stagione e di metà stagione il mese di gennaio 2025 su Disney+ è particolarmente variegato. Dopo la pausa natalizia torna con tre nuove puntate la stagione 21 di Grey’s Anatomy che poi si fermerà fino probabilmente ad aprile insieme a Doctor Odyssey e 9-1-1 (negli Stati Uniti le tre serie torneranno il 6 marzo). Si ferma anche Tracker con l’ultimo appuntamento della prima metà della seconda stagione previsto il 29 gennaio, mentre termina Star Wars: Skeleton Crew.

Tra le novità arrivano 5 nuovi episodi di I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place; Whiskey on the rocks una miniserie svedese ambientata nel 1981 quando un sottomarino sovietico è entrato in acque svedesi portando il mondo sull’orlo di una guerra; Shared Custody – Custodia Repartida una serie spagnola su una coppia che dopo la separazione resta unita per il bene della figlia.

4 sabato – Medalist s.1 (anime)

s.1 (anime) 8 mercoledì – I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place s.1 (5 episodi)

s.1 (5 episodi) 9 giovedì – Grey’s Anatomy s.21A (ultimo appuntamento poi in pausa)

s.21A (ultimo appuntamento poi in pausa) 10 venerdì – Piccoli Brividi: La misteriosa avventura s.2

s.2 15 mercoledì – Star Wars: Skeleton Crew s.1 (finale)

s.1 (finale) 16 giovedì – 9-1-1 s.8 e Doctor Odyssey s.1 (ultimo appuntamento poi in pausa)

s.8 e s.1 (ultimo appuntamento poi in pausa) 22 mercoledì – Whiskey on the Rocks miniserie (Svezia)

miniserie (Svezia) 23 giovedì – High Potential s.1 (primi 2 episodi)

s.1 (primi 2 episodi) 24 venerdì – Custodia Repartida – Shared Custody s.1 (Spagna)

s.1 (Spagna) 28 martedì – Paradise s.1 (primi 3 episodi)

s.1 (primi 3 episodi) 29 mercoledì – Tracker s.2A (ultimo appuntamento poi in pausa)

ogni mercoledì – 9-1-1 Lone Star s.5

Piccoli Brividi: La misteriosa avventura – seconda stagione – 10 gennaio

Seconda stagione per Piccoli Brividi ma con una nuova storia e un nuovo cast con David Schwimmer e Ana Ortiz tra i protagonisti. Due gemelli trascorrono l’estate dal padre e si ritrovano a scoprire una serie di oscuri segreti che li fanno ritrovare coinvolti nella storia di quattro adolescenti scomparsi nel 1994.

High Potential – prima stagione – 23 gennaio

Drew Goddard ha scritto la versione americana della serie di successo francese HPI che qui in Italia conosciamo come High Potential. Kaitlin Olson è una mamma single di tre figli che ha un’intelligenza sopra la media e mentre fa le pulizie in una stazione di polizia aiuta a risolvere un caso, finendo così per lavorare come collaboratrice.

Paradise – prima stagione – 28 gennaio

Titolo molto atteso di gennaio 2025 è Paradise che debutta con i primi 3 episodi il 28 gennaio. A destare l’interesse è il fatto che si tratta della misteriosa nuova serie di Dan Fogelman di This is Us con Sterling K. Brown protagonista. Si sa che c’è di mezzo una guardia del corpo di un ex presidente accusata di omicidio e una tranquilla comunità stravolta.

Oltre la fiction su Disney+ a gennaio 2025

Arriva il 15 gennaio su Disney+ la seconda stagione della serie di documentari di National Geographic A real Bug’s Life: Megaminimondo, che porta alla scoperta dei microinsetti. Arriva anche lo speciale di stand up comedy di Roy Wood Jr. Dal 29 gennaio per i più piccoli arriva Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere con i primi 2 episodi.