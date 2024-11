Disney+, tutte le nuove serie in uscita a dicembre 2024

A dicembre 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a dicembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a dicembre 2024

Con Disney+ non ci si annoia mai. Non solo per l’offerta variegata che abbraccia tutta la famiglia tra horror, commedie per ragazzi, titoli d’avventura e drammi, ma anche per la modalità come alcune volte le serie tv spuntano senza nemmeno esser state annunciate in precedenza. Per esempio nel corso del mese di novembre si sono aggiunte, rispetto ai titoli annunciati, la seconda parte dell’antologia American Horror Stories e la quinta stagione di 9-1-1 Lone star con episodi settimanali. Tra le novità di dicembre 2024 su Disney+ arriva la seconda stagione di Tracker e debutta una nuova serie tv di Star Wars: Skeleton Crew con Jude Law.

3 martedì – Star Wars: Skeleton Crew (poi il mercoledì)

(poi il mercoledì) 4 mercoledì – Light Stop s.1 (giapponese, primi 4 episodi, finale il 18 dicembre)

s.1 (giapponese, primi 4 episodi, finale il 18 dicembre) 6 venerdì – Uonderbois s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) 9 lunedì – Bluey – I corti (6 episodi)

– (6 episodi) 11 mercoledì – Tracker s.2 (episodi settimanali)

Grotesquerie finale di stagione

Dream Productions, dal mondo di Inside Out (tutti gli episodi)

s.2 (episodi settimanali) finale di stagione (tutti gli episodi) 13 venerdì – Invisibile s.1 (spagnola, tutti gli episodi)

s.1 (spagnola, tutti gli episodi) 17 martedì – I Simpson , doppio episodio speciale per il 35° anniversario

, doppio episodio speciale per il 35° anniversario 18 mercoledì – English Teacher s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) 22 domenica – What If…? s.3 (un episodio al giorno per 8 giorni consecutivi)

s.3 (un episodio al giorno per 8 giorni consecutivi) ogni mercoledì – 9-1-1: Lone star s.5

s.5 ogni giovedì (tranne il 26 dicembre) – Grey’s Anatomy s.21, 9-1-1 s.8, Doctor Odyssey s.1

Star Wars: Skeleton Crew – prima stagione – dal 3 dicembre

Nuova avventura di Star Wars, Skeleton Crew dal 3 dicembre con i primi due episodi (poi un episodio a settimana ogni mercoledì). Al centro il viaggio di quattro ragazzi che fanno una scoperta sul loro pianeta apparentemente sicuro e partono per un viaggio in una galassia strana e pericolosa. Incontrando alleati e nemici, vivranno un’avventura più grande di quanto non abbiano mai immaginato. Nel cast, accanto ai giovani protagonisti, troviamo Jude Law.

Uonderbois – prima stagione – 6 dicembre

Arriva il 6 dicembre su Disney+ Uonderbois una serie in sei episodi ambientata tra i vicoli, la magia e il folkore di Napoli. Una favola per ragazzi con Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo, al centro la storia di cinque dodicenni convinti che tra le strade della città si aggiri Uonderboi una sorta di Robin Hood napoletano. Quando La Vecchia mette in vendita le loro case in cambio di una statuetta di Maradona, i cinque devono dirsi addio. Ma quando Uonderboi ruba la statuetta, per i ragazzi è tempo di iniziare una nuova avventura.

Tracker – seconda stagione – dall’11 dicembre

Torna la serie tv action con Justin Hartley nei panni di un solitario che si aggira per gli Stati Uniti in cerca di ricompense risolvendo casi di ogni tipo. Un procedurale diverso dal solito tutto appoggiato sulle spalle del suo protagonista che deve fare i conti anche con il suo passato che lo ha forgiato rendendolo l’avventuriero solitario che è ora. Torna già nei primi episodi, il fratello interpretato da Jensens Ackles. Tracker con episodi settimanali, debutta l’11 dicembre.

English Teacher – prima stagione – il 18 dicembre

Il 18 dicembre arriva la prima stagione di English Teacher, commedia di FX acclamata dalla critica americana, scritta e interpretata da Brian Jordan Alvarez nei panni di un insegnante gay di un liceo. Una serie che affronta in tono leggero molti temi contemporanei.

Disney+ dicembre 2024 oltre le serie tv

Oltre alle diverse serie tv a dicembre su Disney+ arriva il documentario Elton John – Never too Late che racconta la vita del musicista e cantante e della sua lunga carriera, tra alti e bassi. Arrivano anche due documentario di National Geographic: Sugarcane (il 10) dedicata al ritrovamento di tombe senza nome in un scuola per nativi gestita dalla chiesa cattolica in Canada; Blink (il 17) la storia di due genitori che scoprono che tre dei loro 4 figli hanno una malattia incurabile che crea problemi alla vista e decidono di partire per un viaggio per far scoprire loro il mondo.