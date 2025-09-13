Torna la Serie A con la terza giornata dopo la sosta per gli impegni della Nazionale: e si tratta subito di un turno che misura gli equilibri veri prima del debutto europeo. A cominciare dal big match tra Inter e Juventus

Serie A, terza giornata: i temi e il programma | Orari, arbitri e dirette TV

La Serie A torna con molti temi e motivi di interesse dopo le partite della Nazionale azzurra e alla vigilia dell’esordio in Europa delle nostre squadre. Il tutto in un quadro fisico ancora da definire con molte panchine ancora un po’ corte e in una condizione ancora da definire.

I temi della terza giornata di Serie A

Le certezze sono poche: la Juve è ripartita a giri alti, il Napoli di Conte ha il primo esame “caldo” al Franchi contro la Fiorentina. Roma e la sorprendente Cremonese – anche loro a punteggio pieno – possono permettersi di sognare in grane e sognare la vetta lunga.

Sotto esame è l’Inter che deve riallineare i pianeti dopo il tonfo con l’Udinese. In mezzo, un Milan in cerca di una scossa contro un Bologna ostico e la Lazio, che deve rivelare quelle che sono le sue vere potenzialità nella trasferta di Sassuolo.

Serie A, terza giornata: il derby d’Italia

La partitissima è ovviamente il Derby d’Italia: Juventus-Inter alle 18 di sabato. È il primo testa-a-testa tra Tudor-Chivu, con i bianconeri fin qui perfetti e i nerazzurri chiamati a una risposta adulta in casa della rivale storica. Arbitro designato è Colombo, e allo Stadium debutta pure la RefCam: l’arbitro con micro-telecamera in attachment per portare a casa e in tv la prospettiva del fischietto. Un bel salto nel futuro in una sfida che conta tantissimo per presente e narrativa del campionato.

Gli altri temi di giornata

Fiorentina-Napoli è l’altra cartolina del sabato sera: Pioli contro Conte significa idee forti, pressing, duelli a tutto campo e un peso specifico notevole per la classifica di entrambe. Domenica, il programma punta su Milan-Bologna per capire se i rossoneri possono alzare l’asticella e su Sassuolo-Lazio, spartiacque d’identità per Sarri.

Atalanta-Lecce è già partita da obbligo di punti per Juric, due punti e niente vittorie nelle prime due uscite, mentre una Roma tecnicamente in buona salute proverà a domare un Torino la cui proprietà e contestata da tifosi poco convinti della qualità del progetto.

Il programma si chiude lunedì con Verona-Cremonese e Como-Genoa chiude con vista su ambizioni e continuità.

Due gli squalificati: Cambiaso (Juventus) e Okoye (Udinese).

Serie A terza giornata. Calendario completo,

Sabato 13 settembre

15:00 Cagliari-Parma — DAZN — Arbitro Fourneau

18:00 Juventus-Inter — DAZN — Arbitro Colombo

20:45 Fiorentina-Napoli — Sky Sport / NOW — Arbitro Zufferli

Domenica 14 settembre

12:30 Roma-Torino — DAZN — Arbitro Ayroldi

15:00 Atalanta-Lecce — DAZN — Arbitro Manganiello

15:00 Pisa-Udinese — DAZN — Arbitro Massa

18:00 Sassuolo-Lazio — Sky Sport / NOW — Arbitro Tremolada

20:45 Milan-Bologna — DAZN — Arbitro Marcenaro

Lunedì 15 settembre

18:30 Verona-Cremonese — DAZN — Arbitro Arena

20:45 Como-Genoa — Sky Sport / NOW — Arbitro Piccinini