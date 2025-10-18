Serie A, settima giornata. Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, Torino-Napoli, Roma-Inter | Preview, probabili formazioni, arbitri e ultimissime

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale la Serie A riparte con una giornata ad altissima tensione. alle 15.00 due sfide-salvezza (Lecce–Sassuolo e Pisa–Verona), alle 18.00 Torino–Napoli apre il duello a distanza che culmina con la partitissima Roma–Inter in programma all’Olimpico alle 20.45. Il programma completo del turno, probabili formazioni, arbitri e classifica aggiornata.

Il campionato di Serie A riparte con un sabato ricchissimo che può subito pesare in vetta. il Napoli capolista condivide il primato con la Roma e cerca di mantenere la sua imbattibilità contro un Torino non brillantissimo e molto contestato fin qui.

La squadra di Gasperini dal canto suo affronta l’Inter nel vero big match di questa giornata. Inter e Milan, spettatori interessati, seguono le sfide di oggi con la prospettiva di poter approfittare di qualche passo falso di chi precede in una classifica ancora cortissima.

Serie A, il programma di oggi

Lecce–Sassuolo (oggi ore 1500) – DAZN

Stadio via del Mare – Tre dei quattro incroci a Lecce tra A e B sono finiti in parità. Il Lecce arriva dalla prima vittoria stagionale, un successo molto pesante in trasferta sul campo del Verona, ma il Sassuolo che era partito male si è ripreso brillantemente con da tre successi nelle ultime quattro partite. Attenzione ai finali. i neroverdi hanno segnato molti gol nell’ultima mezz’ora, i salentini ne hanno subiti altrettanti nello stesso segmento.

Lecce (4‑3‑3). Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Sassuolo (4‑3‑3). Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Arbitro: Valerio Crezzini (Costanzo – Passeri) 4° Sacchi Var Mazzoleni, Avar Ghersini

Pisa–Hellas Verona (oggi ore 15. 00) – DAZN

Arena Garibaldi – Storicamente incrocio favorevole ai gialloblù. Verona imbattuto in 11 delle 12 sfide di A contro il Pisa. I toscani cercano il primo acuto in casa; gli scaligeri vogliono svoltare dopo un avvio con pochi gol segnati e troppe sconfitte l’ultima delle quali, in casa contro il Lecce particolarmente pesante. Il Pisa è ultimo ma vincendo potrebbe lasciarsi alle spalle proprio il Verona aprendo ufficialmente una crisi di risultati e di classifica

Probabili formazioni.

Pisa (3‑5‑2). Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Marin, Vural, Léris; Tramoni, Nzola. All. Gilardino.

Hellas Verona (3‑5‑2). Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradarić; Giovane, Orban. All. Zanetti.

Arbitro: Marco Guida (Peretti – Perrotti) 4° Var Di Paolo, Avar Paterna.

Torino–Napoli (oggi ore 18.00) – DAZN

Stadio Olimpico Grande Torino. Il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 contro i granata e ha vinto 8 delle ultime 10 trasferte all’Olimpico. Baroni si affida a compattezza e ripartenze; Conte ruota ma non rinuncia al suo 4‑1‑4‑1 per provare l’allungo in classifica. Per il Torino una partita difficile anche sotto l’aspetto ambientale con la proprietà e il presidente Cairo sempre più vivacemente contestati dal pubblico.

Probabili formazioni.

Torino (3‑5‑2). Israel; Tamèze, Coco, Maripán; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlašić, Nkounkou; Adams, Simeone. All. Baroni.

Napoli (4‑1‑4‑1). Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Neres, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Højlund. All. Conte.

Arbitro: Matteo Marcenaro (Scatragli – Ceccon) 4° Tremolada, Var Doveri, Avar Maggioni.

Roma–Inter (oggi ore 20.45) – DAZN, SKY, SKY GO, NOW TV

Stadio Olimpico. È la partita con più gol totali nella storia della Serie A. Gasperini ha costruito la miglior difesa del torneo, Chivu arriva da una striscia di vittorie e cerca l’aggancio alla vetta. um bel duello tra il miglior attacco del campionato – Inter – e la miglior retroguardia, la Roma, con due soli gol subiti.

Probabili formazioni.

Roma (3‑4‑2‑1). Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini (o Dybala); Dovbyk (o Ferguson). All. Gasperini.

Inter (3‑5‑2). Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny (o Pio Esposito), Lautaro. All. Chivu.

Arbitro. Davide Massa (Meli – Cecconi) 4° Feliciani, Var Meraviglia, Avar Abisso

Classifica aggiornata

Napoli 15

Roma 15

Milan 13

Inter 12

Juventus 11

Fiorentina 10

Bologna 9

Atalanta 9

Como 8

Genoa 8

Parma 7

Udinese 7

Sassuolo 6

Lazio 6

Lecce 5

Torino 5

Verona 3

Cagliari 3

Cremonese 3

Pisa 2

Prossimo turno

Milan–Pisa, venerdì 24 ottobre alle 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Parma–Como, sabato 25 ottobre alle 15.00 (DAZN)

Udinese–Lecce, sabato 25 ottobre alle 15.00 (DAZN)

Napoli–Inter, sabato 25 ottobre alle 18.00 (DAZN)

Cremonese–Atalanta, sabato 25 ottobre alle 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Torino–Genoa, domenica 26 ottobre alle 12.30 (DAZN)

Sassuolo–Roma, domenica 26 ottobre alle 15.00 (DAZN)

Verona–Cagliari, domenica 26 ottobre alle 15.00 (DAZN)

Fiorentina–Bologna, domenica 26 ottobre alle 18.00 (DAZN/NOW/SKY)

Lazio–Juventus, domenica 26 ottobre alle 20.45 (DAZN)