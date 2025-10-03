Serie A sesta giornata: si parte con Verona-Sassuolo | Arbitri, orari e programma TV

Sesto turno di Serie A in attesa dei due impegni della nazionale che vedranno gli azzurri in campo prima contro l’Estonia, sabato prossimo a Tallinn, quindi contro Israele, in un match che purtroppo ripropone anche considerevoli problematiche di ordine pubblico. Il match è in programma a Udine, martedì 14 ottobre.

Serie A, sesta giornata: programma e squalifiche

Il programma si apre oggi con Verona-Sassuolo. Quattro partite in programma sabato altre cinque domenica per chiudere con il big match tra Juventus e Milan, il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri.

Il giudice sportivo ha squalificato tre giocatori, De Roon (Atalanta) ed Estupinan (Milan) per un turno e Jesus Rodriguez, fermato per tre gironate dopo un fallo a palla lontana. Turno senza panchina anche per Cesc Fabregas, squalificato per due turni dopo l’espulsione contro la Cremonese.

Serie A, l’anticipo Verona-Sassuolo

Il programma si apre questa sera alle 20.45 al Bentegodi con Hellas Verona–Sassuolo. L’anticipo mette di fronte due squadre che negli ultimi incroci hanno visto cambiare la tendenza: dopo quattro sconfitte interne consecutive contro i neroverdi, il Verona ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato con l’avversario e può arrivare, per la prima volta in A, a tre successi di fila in casa nello scontro diretto. Più in generale, i gialloblù hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque sfide contro il Sassuolo, dopo una serie di sei partite senza successi.

Il momento dell’Hellas resta però condizionato da un avvio di stagione senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte finora). Il Sassuolo arriva da due vittorie nelle ultime tre di campionato, striscia che eguaglia l’intero bottino dei precedenti 21 incontri di A quando gli emiliano vennero retrocessi: ma i neroverdi non vincono fuori casa da 15 gare (tre pareggi e dodici sconfitte), ultimo successo esterno risale a quasi due anni fa, il 26 novembre 2023 a Empoli.

Probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2) – Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernède, Bradarić; Giovane, Orban).

Sassuolo (4-2-3-1) – Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Vranckx, Matić, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté).

Nessuno squalificato; tra gli indisponibili figurano, tra gli altri, Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov e Valentini per il Verona, Paz per il Sassuolo.

Serie A, il programma

Venerdì 3 ottobre ore 20.45

Verona – Sassuolo

Arbitro Fourneau (Imperiale–Regattieri) 4° Marchetti, Var Maggioni Avar Naresca

DAZN e SKY

Sabato 4 ottobre ore 15.00

Lazio – Torino

Arbitro Piccinini (Capaldo–Laudato) 4° Marinelli Var Ghersini Avar Chiffi

DAZN

Parma – Lecce

Arbitro Doveri (Berti-Bianchini) 4° Calzavara Var Maresca Avar Di Paolo

DAZN

Sabato 4 ottobre ore 18.00

Inter – Cremonese

Arbitro Feliciani (Lo Cicero–Politi) 4° Rapuano Var Gariglio Avar Di Bello

DAZN

Sabato 4 ottobre ore 20.45

Atalanta – Como

Arbitro Zufferli (Preti-Luciani) 4 ° Zanotti Var Marini Avar Maggioni

DAZN e SKY

Domenica 5 ottobre ore 12.30

Udinese – Cagliari

Arbitro Arena (Baccini-Ceccon) 4° Mucera Var Di Paolo Avar Prontera

DAZN

Domenica 5 ottobre ore. 15.00

Bologna – Pisa

Arbitro Abisso (Vecchi–Di Gioia) 4° Collu Var Meraviglia Avar Volpi

DAZN

Fiorentina-Roma

Arbitro Colombo (Perrotti–Moro) 4° Massimi Var Chiffi Avar Gariglio

DAZN

Domenica 5 ottobre ore 18.00

Napoli – Genoa

Arbitro La Penna (Passeri-Trinchieri) 4° Galipò Var Pezzuto Avar Sozza

DAZN e SKY

Domenica 5 ottobre ore 20.45

Juventus – Milan

Arbitro Guida (Colarossi-Rossi) 4° Ayroldi Var Di Bello Avar Ghersini

DAZN