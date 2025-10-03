Serie A sesta giornata: si parte con Verona-Sassuolo | Arbitri, orari e programma TV
Sesta giornata di Serie A che si apre con un anticipo e che concluderà il suo programma entro domenica sera in considerazione degli impegni della Nazionale che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali
Sesto turno di Serie A in attesa dei due impegni della nazionale che vedranno gli azzurri in campo prima contro l’Estonia, sabato prossimo a Tallinn, quindi contro Israele, in un match che purtroppo ripropone anche considerevoli problematiche di ordine pubblico. Il match è in programma a Udine, martedì 14 ottobre.
Serie A, sesta giornata: programma e squalifiche
Il programma si apre oggi con Verona-Sassuolo. Quattro partite in programma sabato altre cinque domenica per chiudere con il big match tra Juventus e Milan, il ritorno a Torino di Massimiliano Allegri.
Il giudice sportivo ha squalificato tre giocatori, De Roon (Atalanta) ed Estupinan (Milan) per un turno e Jesus Rodriguez, fermato per tre gironate dopo un fallo a palla lontana. Turno senza panchina anche per Cesc Fabregas, squalificato per due turni dopo l’espulsione contro la Cremonese.
Serie A, l’anticipo Verona-Sassuolo
Il programma si apre questa sera alle 20.45 al Bentegodi con Hellas Verona–Sassuolo. L’anticipo mette di fronte due squadre che negli ultimi incroci hanno visto cambiare la tendenza: dopo quattro sconfitte interne consecutive contro i neroverdi, il Verona ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato con l’avversario e può arrivare, per la prima volta in A, a tre successi di fila in casa nello scontro diretto. Più in generale, i gialloblù hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque sfide contro il Sassuolo, dopo una serie di sei partite senza successi.
Il momento dell’Hellas resta però condizionato da un avvio di stagione senza vittorie (tre pareggi e due sconfitte finora). Il Sassuolo arriva da due vittorie nelle ultime tre di campionato, striscia che eguaglia l’intero bottino dei precedenti 21 incontri di A quando gli emiliano vennero retrocessi: ma i neroverdi non vincono fuori casa da 15 gare (tre pareggi e dodici sconfitte), ultimo successo esterno risale a quasi due anni fa, il 26 novembre 2023 a Empoli.
Probabili formazioni
Hellas Verona (3-5-2) – Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernède, Bradarić; Giovane, Orban).
Sassuolo (4-2-3-1) – Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Doig; Vranckx, Matić, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté).
Nessuno squalificato; tra gli indisponibili figurano, tra gli altri, Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov e Valentini per il Verona, Paz per il Sassuolo.
Serie A, il programma
Venerdì 3 ottobre ore 20.45
Verona – Sassuolo
Arbitro Fourneau (Imperiale–Regattieri) 4° Marchetti, Var Maggioni Avar Naresca
DAZN e SKY
Sabato 4 ottobre ore 15.00
Lazio – Torino
Arbitro Piccinini (Capaldo–Laudato) 4° Marinelli Var Ghersini Avar Chiffi
DAZN
Parma – Lecce
Arbitro Doveri (Berti-Bianchini) 4° Calzavara Var Maresca Avar Di Paolo
DAZN
Sabato 4 ottobre ore 18.00
Inter – Cremonese
Arbitro Feliciani (Lo Cicero–Politi) 4° Rapuano Var Gariglio Avar Di Bello
DAZN
Sabato 4 ottobre ore 20.45
Atalanta – Como
Arbitro Zufferli (Preti-Luciani) 4 ° Zanotti Var Marini Avar Maggioni
DAZN e SKY
Domenica 5 ottobre ore 12.30
Udinese – Cagliari
Arbitro Arena (Baccini-Ceccon) 4° Mucera Var Di Paolo Avar Prontera
DAZN
Domenica 5 ottobre ore. 15.00
Bologna – Pisa
Arbitro Abisso (Vecchi–Di Gioia) 4° Collu Var Meraviglia Avar Volpi
DAZN
Fiorentina-Roma
Arbitro Colombo (Perrotti–Moro) 4° Massimi Var Chiffi Avar Gariglio
DAZN
Domenica 5 ottobre ore 18.00
Napoli – Genoa
Arbitro La Penna (Passeri-Trinchieri) 4° Galipò Var Pezzuto Avar Sozza
DAZN e SKY
Domenica 5 ottobre ore 20.45
Juventus – Milan
Arbitro Guida (Colarossi-Rossi) 4° Ayroldi Var Di Bello Avar Ghersini
DAZN