Cremonese-Sassuolo e Lecce-Milan aprono la seconda giornata di Serie A venerdì in un programma spalmato fino al posticipo di domenica sera ecco calendario, tv, designazioni arbitrali e le ultime dai campi

Serie A, seconda giornata big match, programmazione tv e curiosità e ultimissime dai campi

La Serie A 2025/26 entra subito nel vivo con la seconda giornata di campionato. Dopo l’avvio spettacolare dello scorso weekend, caratterizzato dal clamoroso colpo della Cremonese a San Siro e dal debutto vincente del Napoli campione, il torneo propone un turno fitto di spunti e di partite affascinanti.

Serie A, seconda giornata e poi la pausa

La programmazione della seconda giornata del massimo campionato è stata anticipata per gli impegni della Nazionale, con due gare al venerdì, quattro al sabato e altrettante alla domenica i turni di gioco si concluderanno alle 20.45 della domenica in modo da consentire a tutti i convocati di rispondere alla chiamata di Gennaro Gattuso, al suo esordio da CT della nazionale azzurra, in vista degli attesissimi match di qualificazione al prossimo Mondiale. Prima a Bergamo, venerdì 5 settembre, contro l’Estonia e poi lunedì a Debrecen (Ungheria) contro Israele.

Serie A, seconda giornata due partite venerdì

Si parte venerdì 29 agosto alle 1830 con Cremonese-Sassuolo. Di fronte le due neopromosse di questa stagione con la squadra di Davide Nicola, reduce dalla storica vittoria sul Milan, alla ricerca conferme davanti al proprio pubblico. I neroverdi di Grosso, battuti dal Napoli, vogliono rialzarsi subito. Alle 20.45 riflettori su Lecce-Milan al “Via del Mare” i rossoneri di Allegri sono già chiamati a una reazione dopo il KO casalingo con la Cremonese, in una sfida tradizionalmente ricca di emozioni ma anche di polemiche per via del pessimo esordio del Milan a San Siro.

Il sabato tra conferme e grandi ritorni

Sabato 30 agosto la giornata si apre con due gare alle 18,30 al “Dall’Ara” il Bologna di Italiano ospita il Como di Fabregas, reduce dall’entusiasmante e netta vittoria in casa contro la Lazio, mentre al “Tardini” il Parma attende l’Atalanta in un confronto che si preannuncia intenso. In serata, alle 20.45, tocca al Napoli campione d’Italia fare il proprio esordio stagionale al “Maradona” contro il Cagliari, un match dal forte sapore simbolico visto che proprio contro i sardi, lo scorso maggio, gli azzurri festeggiarono il quarto scudetto della loro storia.

Sempre in contemporanea, all’Arena Garibaldi di Pisa, torna dopo oltre trent’anni la Serie A la squadra di Gilardino affronta la Roma di Gasperini in una serata che entrerà nella storia calcistica della città toscana. Per i nerazzurri è il debutto casalingo in massima serie dopo l’ottimo pareggio all’esordio contro l’Atalanta.

Serie A, seconda giornata: le sfide della domenica

Il programma prosegue domenica 31 agosto. Alle 18.30 la Juventus di Tudor scende a Marassi contro il Genoa di Vieira, per la seconda volta in casa dopo l’esordio a retyi bianche contro il Lecce. Storicamente quella del Ferraris è una delle trasferte più tradizionalmente insidiose per i bianconeri, che vogliono dare continuità al successo sul Parma ma continuano a lavorare sottotraccia sul mercato per capire se confermare Vlahovic, richiesto dal Milan ma anche dall’estero, o puntare su un altro attaccante da affiancare a David, subito in gol all’esordio in campionato.

In contemporanea, all’“Olimpico Grande Torino”, i granata ospitano la Fiorentina di Pioli in un duello che storicamente regala partite combattute. Due squadre gemellate, due tifoserie amiche. Il Torino arriva dalla scoppola di San Siro (0-5 con l’Inter) mentre la Fiorentina si è allenata in un contesto europeo grazie al match di Conference League contro il Polyssia che ha riconsegnato la Viola a un palcoscenico europeo.

La giornata si chiude con i due posticipi delle 20.45 a San Siro l’Inter ospita l’Udinese, anche la squadra di Chivu gioca per la seconda volta di fila in casa, una circostanza abbastanza inusuale. Il tentativo sarà quello di confermare l’impressionante vittoria contro il Torino all’esordio. All’Olimpico la Lazio cerca riscatto contro il Verona dopo lo scivolone di Como.

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Tutte le partite della seconda giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri – Lecce-Milan, Pisa-Roma e Torino-Fiorentina – saranno in co-esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Serie A, seconda giornata programmazione e arbitri

CREMONESE-SASSUOLO,

venerdì 29 agosto, ore 18.30 (DAZN)

Arbitro Guida, assistenti Barone-Monaco

IV Ufficiale Calzavara VAR Gariglio AVAR Sozza



LECCE-MILAN,

venerdì 29 agosto, ore 20.45 (DAZN+SKY)

Arbitro Marinelli Assistenti Dei Giudici-Mastrodonato

IV Ufficiale Arena VAR Ghersini AVAR Meraviglia

BOLOGNA-COMO,

sabato 30 agosto, ore 18.30 (DAZN)

Arbitro Doveri Assistenti Palermo-Catallo

IV Ufficiale Tremolada VAR Di Paolo AVAR Pezzuto

PARMA-ATALANTA

sabato 30 agosto, ore 18.30 (DAZN)

Arbitro Mariani Assistenti Bindoni-Tegoni

IV Ufficiale Ferrieri Caputi VAR Aureliano AVAR Pairetto

NAPOLI-CAGLIARI

sabato 30 agosto, ore 20.45 (DAZN)

Arbitro Bonacina Assistenti Rossi C.-Bahri

IV Ufficiale Marcenaro VAR La Penna AVAR Paterna

PISA-ROMA

sabato 30 agosto, ore 2045 (DAZN+SKY)

Arbitro Collu Assistenti Cecconi-Rossi M.

IV Ufficiale Manganiello VAR Meraviglia AVAR Maresca

GENOA-JUVENTUS

domenica 31 agosto, ore 18.30 (DAZN)

Arbitro Chiffi Assistenti Mondin-Fontemurato

IV Ufficiale Fourneau VAR Paterna AVAR La Penna

TORINO-FIORENTINA

domenica 31 agosto, ore 18.30 (DAZN+SKY)

Arbitro Abisso Assistenti Peretti-Perrotti

IV Ufficiale Ayroldi VAR Mazzoleni AVAR Dionisi

INTER-UDINESE

domenica 31 agosto, ore 20.45 (DAZN)

Arbitro Marchetti Assistenti Baccini-Colarossi

IV Ufficiale Zufferli VAR Marini AVAR Aureliano

LAZIO-VERONA

domenica 31 agosto, ore 20.45 (DAZN)

Arbitro Crezzini Assistenti Costanzo-Garzelli

IV Ufficiale Colombo VAR Pezzuto AVAR Maresca